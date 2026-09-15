Transmissão Liverpool x Tottenham ao vivo hoje (15): onde assistir, horário e escalações pela Carabao Cup
Duelo será disputado em partida única. Em caso de empate, a vaga na próxima fase será definida diretamente nos pênaltis, sem prorrogação
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Liverpool e Tottenham se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h (de Brasília), em Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, também conhecida como Carabao Cup.
O duelo será disputado em partida única. Em caso de empate após os 90 minutos, a vaga na próxima fase será definida diretamente nos pênaltis, sem prorrogação.
Os Reds fazem sua estreia na competição nesta temporada e tentam avançar diante de um Tottenham que chega pressionado pelo início ruim na Premier League. A equipe londrina, porém, venceu o Charlton Athletic por 5 a 1 na rodada anterior da Copa da Liga.
Como chegam as equipes
O Liverpool, comandado por Andoni Iraola, está invicto no Campeonato Inglês, com uma vitória e três empates, e ocupa a oitava posição. Apesar disso, os Reds somam quatro empates nos últimos cinco jogos e vêm de três igualdades consecutivas em Anfield.
No compromisso mais recente, o time empatou sem gols com o Fulham. A equipe teve 56% de posse de bola, mas acertou apenas três finalizações no alvo. Na Liga dos Campeões, a estreia terminou com vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid.
O clube é o maior vencedor da história da Carabao Cup, com dez títulos. No retrospecto recente contra o Tottenham, são apenas duas derrotas nos últimos 20 encontros, e os Reds buscam a quinta vitória consecutiva diante dos Spurs.
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Do outro lado, o Tottenham ocupa a 17ª posição da Premier League, com dois pontos em quatro rodadas. A equipe treinada por Roberto De Zerbi ainda não marcou no campeonato nacional e vem de empate por 0 a 0 com o Everton.
A única vitória dos Spurs na temporada aconteceu justamente na Copa da Liga, com a goleada por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, da segunda divisão. O clube também chega ao confronto após um período de forte investimento em reforços, estimado em cerca de R$ 2,2 bilhões.
Onde assistir ao vivo
O confronto entre Liverpool e Tottenham terá transmissão ao vivo pela ESPN, incluindo a ESPN 4, na TV fechada. O jogo também estará disponível no Disney+ Premium.
Ficha de Arbitragem
A partida terá arbitragem de Andrew Madley. Wade Smith e Richard West serão os assistentes, enquanto Andrew Kitchen atuará como quarto árbitro. Não haverá utilização do VAR no confronto pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa.
Ficha Técnica
- Competição: Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) – terceira fase
- Jogo: Liverpool x Tottenham
- Data: 15/09/2026 (terça-feira)
- Horário: 16h (de Brasília) / 20h (horário local BST)
- Local: Anfield, Liverpool
- Transmissão: ESPN, ESPN 4 e Disney+ Premium
- Arbitragem: Andrew Madley
- Assistentes: Wade Smith e Richard West
- Quarto árbitro: Andrew Kitchen