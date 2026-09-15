Qual jogo passa no SBT hoje (15/09)? Veja horário e informações da partida
Emissora terá alterações na grade ao longo do dia e transmissão esportiva ao vivo no período da noite; veja qual partida será transmitida hoje (15)
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A programação do SBT nesta terça-feira (15) contará com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. A emissora também terá uma transmissão esportiva ao vivo na TV aberta, além de mudanças na grade provocadas pela programação eleitoral.
Entre os destaques do dia, o SBT terá uma partida importante no período da noite. O confronto será exibido em horário nobre e faz parte de uma competição continental. Confira os principais horários da programação desta terça-feira e saiba qual jogo será transmitido pela emissora.
Qual jogo passa no SBT hoje?
São Paulo x Boca Juniors
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: MorumBIS, São Paulo (SP)
- Partida: Quartas de final, jogo de volta
- Competição: Copa Sul-Americana
- Onde assistir: SBT
São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O clube argentino venceu a partida de ida por 1 a 0, em Buenos Aires.
Para avançar diretamente às semifinais, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória paulista por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Boca Juniors se classifica com qualquer empate.
O duelo também coloca frente a frente duas equipes que chegam com momentos distintos. O São Paulo preservou seus principais jogadores no clássico contra o Palmeiras, enquanto o Boca Juniors está há quase dois meses sem perder.
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Programação do SBT/TV Jornal hoje (10/07)
- 00h00 – The Noite
- 01h00 – Operação Mesquita
- 01h30 – Passe de Milhões
- 02h00 – SBT Notícias
- 06h00 – Se Liga Brasil
- 07h00 – Primeiro Impacto PE
- 08h30 – Primeiro Impacto
- 10h45 – TV Jornal Meio Dia
- 13h00 – Guia Eleitoral
- 13h25 – Turma do Barra
- 14h00 – A Desalmada
- 15h00 – Fofocalizando
- 17h00 – O Que A Vida Me Roubou
- 18h15 – O Povo na TV
- 18h55 – Escrete na Rede
- 19h15 – SBT Cidades
- 19h45 – SBT Brasil
- 20h30 – Guia Eleitoral
- 20h55 – Amor Valente
- 21h15 – São Paulo x Boca Juniors
- 23h15 – Programa do Ratinho
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