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Qual jogo passa no SBT hoje (15/09)? Veja horário e informações da partida

Emissora terá alterações na grade ao longo do dia e transmissão esportiva ao vivo no período da noite; veja qual partida será transmitida hoje (15)

Por Lucas Valle Publicado em 15/09/2026 às 7:30
- Observatório da TV

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A programação do SBT nesta terça-feira (15) contará com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. A emissora também terá uma transmissão esportiva ao vivo na TV aberta, além de mudanças na grade provocadas pela programação eleitoral.

Entre os destaques do dia, o SBT terá uma partida importante no período da noite. O confronto será exibido em horário nobre e faz parte de uma competição continental. Confira os principais horários da programação desta terça-feira e saiba qual jogo será transmitido pela emissora.

Qual jogo passa no SBT hoje?

São Paulo x Boca Juniors

  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: MorumBIS, São Paulo (SP)
  • Partida: Quartas de final, jogo de volta
  • Competição: Copa Sul-Americana
  • Onde assistir: SBT

São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O clube argentino venceu a partida de ida por 1 a 0, em Buenos Aires.

Para avançar diretamente às semifinais, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória paulista por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Boca Juniors se classifica com qualquer empate.

O duelo também coloca frente a frente duas equipes que chegam com momentos distintos. O São Paulo preservou seus principais jogadores no clássico contra o Palmeiras, enquanto o Boca Juniors está há quase dois meses sem perder.

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Programação do SBT/TV Jornal hoje (10/07)

  • 00h00 – The Noite
  • 01h00 – Operação Mesquita
  • 01h30 – Passe de Milhões
  • 02h00 – SBT Notícias
  • 06h00 – Se Liga Brasil
  • 07h00 – Primeiro Impacto PE
  • 08h30 – Primeiro Impacto
  • 10h45 – TV Jornal Meio Dia
  • 13h00 – Guia Eleitoral
  • 13h25 – Turma do Barra
  • 14h00 – A Desalmada
  • 15h00 – Fofocalizando
  • 17h00 – O Que A Vida Me Roubou
  • 18h15 – O Povo na TV
  • 18h55 – Escrete na Rede
  • 19h15 – SBT Cidades
  • 19h45 – SBT Brasil
  • 20h30 – Guia Eleitoral
  • 20h55 – Amor Valente
  • 21h15 – São Paulo x Boca Juniors
  • 23h15 – Programa do Ratinho

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.