Qual jogo passa no SBT hoje (15/09)? Veja horário e informações da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Emissora terá alterações na grade ao longo do dia e transmissão esportiva ao vivo no período da noite; veja qual partida será transmitida hoje (15)

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A programação do SBT nesta terça-feira (15) contará com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. A emissora também terá uma transmissão esportiva ao vivo na TV aberta, além de mudanças na grade provocadas pela programação eleitoral.

Entre os destaques do dia, o SBT terá uma partida importante no período da noite. O confronto será exibido em horário nobre e faz parte de uma competição continental. Confira os principais horários da programação desta terça-feira e saiba qual jogo será transmitido pela emissora.

Qual jogo passa no SBT hoje?

São Paulo x Boca Juniors



Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

MorumBIS, São Paulo (SP) Partida: Quartas de final, jogo de volta

Quartas de final, jogo de volta Competição: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Onde assistir: SBT

São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O clube argentino venceu a partida de ida por 1 a 0, em Buenos Aires.

Para avançar diretamente às semifinais, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória paulista por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Boca Juniors se classifica com qualquer empate.

O duelo também coloca frente a frente duas equipes que chegam com momentos distintos. O São Paulo preservou seus principais jogadores no clássico contra o Palmeiras, enquanto o Boca Juniors está há quase dois meses sem perder.

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Programação do SBT/TV Jornal hoje (10/07)

00h00 – The Noite

01h00 – Operação Mesquita

01h30 – Passe de Milhões

02h00 – SBT Notícias

06h00 – Se Liga Brasil

07h00 – Primeiro Impacto PE

08h30 – Primeiro Impacto

10h45 – TV Jornal Meio Dia

13h00 – Guia Eleitoral

13h25 – Turma do Barra

14h00 – A Desalmada

15h00 – Fofocalizando

17h00 – O Que A Vida Me Roubou

18h15 – O Povo na TV

18h55 – Escrete na Rede

19h15 – SBT Cidades

19h45 – SBT Brasil

20h30 – Guia Eleitoral

20h55 – Amor Valente

21h15 – São Paulo x Boca Juniors

23h15 – Programa do Ratinho

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