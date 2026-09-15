Milan x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 1ª rodada da Liga Europa
Italianos e portugueses iniciam a caminhada na fase de liga em San Siro; confira os principais detalhes do confronto desta quarta-feira
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AC Milan e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, na Itália, pela primeira rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2026/27.
O confronto marca a estreia dos dois clubes na competição continental. O duelo será disputado no estádio italiano, que também é conhecido como Stadio Giuseppe Meazza.
O Milan chega ao compromisso com duas vitórias e dois empates na Serie A. O Benfica, por sua vez, acumula sete triunfos consecutivos em partidas oficiais.
Como chegam as equipes
O Milan soma quatro partidas de invencibilidade no Campeonato Italiano. A equipe venceu Torino, por 2 a 1, e Venezia, por 2 a 0, além de empatar com Juventus, por 1 a 1, e Lazio, por 2 a 2.
Sob o comando de Ruben Amorim, o time italiano trabalha em uma estrutura 3-4-3. Luka Modri?, aos 41 anos, aparece entre os titulares, enquanto Cristian Pulisic está recuperado de lesão. Gonçalo Ramos iniciou os quatro jogos da temporada e marcou contra o Venezia.
O Benfica chega a Milão com sete vitórias consecutivas em jogos oficiais. Pela liga portuguesa, são cinco triunfos seguidos contra Casa Pia, Estoril, Marítimo, Moreirense e Gil Vicente.
Alexander Bah está recuperado de lesão e pode voltar à equipe. No setor ofensivo, Andreas Schjelderup ganhou espaço, enquanto João Palhinha e Clément Lenglet aparecem entre os reforços que vêm participando do bom momento da equipe.
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Possíveis escalações
- AC Milan (Técnico: Ruben Amorim): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modri?, Musah, Diego Moreira; Pulisic, Cissé; Gonçalo Ramos.
- Benfica (Técnico: Marco Silva): Samuel Soares; Banjaqui, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.
Histórico do confronto
O Benfica jamais venceu o Milan em partidas oficiais. Em seis confrontos continentais, o retrospecto registra quatro vitórias da equipe italiana e dois empates.
Nas duas partidas disputadas em Milão, o clube português foi derrotado. Os times também se enfrentaram em duas finais da antiga Taça dos Campeões Europeus, ambas vencidas pelo Milan: 2 a 1 em 1962/63 e 1 a 0 em 1989/90.
Os outros confrontos ocorreram na Champions League. Em 1994/95, o Milan venceu por 2 a 0 na Itália e houve empate por 0 a 0 em Portugal. Em 2007/08, os italianos ganharam por 2 a 1 em San Siro, enquanto o encontro na Luz terminou empatado por 1 a 1.
Onde assistir ao vivo
Milan x Benfica terá transmissão no Brasil pelo CazéTV, no YouTube, e pelo Prime Video. Em Portugal, a partida será exibida pelo Sport TV 5.
- Brasil – streaming: CazéTV e Prime Video
- Portugal – TV fechada: Sport TV 5
- Portugal – cobertura: DAZN
Ficha Técnica
- Competição: UEFA Europa League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
- Jogo: Milan x Benfica
- Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília) / 20h (de Portugal)
- Local: Estádio San Siro, Milão, Itália
- Transmissão no Brasil: CazéTV e Prime Video
- Transmissão em Portugal: Sport TV 5