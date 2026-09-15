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Milan x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 1ª rodada da Liga Europa

Italianos e portugueses iniciam a caminhada na fase de liga em San Siro; confira os principais detalhes do confronto desta quarta-feira

Por Thiago Seabra Publicado em 15/09/2026 às 10:16
Imagem de Vangelis Pavlidis, do Benfica
Imagem de Vangelis Pavlidis, do Benfica - Reprodução/ SL Benfica

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AC Milan e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, na Itália, pela primeira rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2026/27.

O confronto marca a estreia dos dois clubes na competição continental. O duelo será disputado no estádio italiano, que também é conhecido como Stadio Giuseppe Meazza.

O Milan chega ao compromisso com duas vitórias e dois empates na Serie A. O Benfica, por sua vez, acumula sete triunfos consecutivos em partidas oficiais.

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Como chegam as equipes

O Milan soma quatro partidas de invencibilidade no Campeonato Italiano. A equipe venceu Torino, por 2 a 1, e Venezia, por 2 a 0, além de empatar com Juventus, por 1 a 1, e Lazio, por 2 a 2.

Sob o comando de Ruben Amorim, o time italiano trabalha em uma estrutura 3-4-3. Luka Modri?, aos 41 anos, aparece entre os titulares, enquanto Cristian Pulisic está recuperado de lesão. Gonçalo Ramos iniciou os quatro jogos da temporada e marcou contra o Venezia.

O Benfica chega a Milão com sete vitórias consecutivas em jogos oficiais. Pela liga portuguesa, são cinco triunfos seguidos contra Casa Pia, Estoril, Marítimo, Moreirense e Gil Vicente.

Alexander Bah está recuperado de lesão e pode voltar à equipe. No setor ofensivo, Andreas Schjelderup ganhou espaço, enquanto João Palhinha e Clément Lenglet aparecem entre os reforços que vêm participando do bom momento da equipe.

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Possíveis escalações

  • AC Milan (Técnico: Ruben Amorim): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modri?, Musah, Diego Moreira; Pulisic, Cissé; Gonçalo Ramos.
  • Benfica (Técnico: Marco Silva): Samuel Soares; Banjaqui, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Histórico do confronto

O Benfica jamais venceu o Milan em partidas oficiais. Em seis confrontos continentais, o retrospecto registra quatro vitórias da equipe italiana e dois empates.

Nas duas partidas disputadas em Milão, o clube português foi derrotado. Os times também se enfrentaram em duas finais da antiga Taça dos Campeões Europeus, ambas vencidas pelo Milan: 2 a 1 em 1962/63 e 1 a 0 em 1989/90.

Os outros confrontos ocorreram na Champions League. Em 1994/95, o Milan venceu por 2 a 0 na Itália e houve empate por 0 a 0 em Portugal. Em 2007/08, os italianos ganharam por 2 a 1 em San Siro, enquanto o encontro na Luz terminou empatado por 1 a 1.

Onde assistir ao vivo

Milan x Benfica terá transmissão no Brasil pelo CazéTV, no YouTube, e pelo Prime Video. Em Portugal, a partida será exibida pelo Sport TV 5.

  • Brasil – streaming: CazéTV e Prime Video
  • Portugal – TV fechada: Sport TV 5
  • Portugal – cobertura: DAZN

Ficha Técnica

  • Competição: UEFA Europa League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
  • Jogo: Milan x Benfica
  • Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília) / 20h (de Portugal)
  • Local: Estádio San Siro, Milão, Itália
  • Transmissão no Brasil: CazéTV e Prime Video
  • Transmissão em Portugal: Sport TV 5

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.