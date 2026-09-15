Manchester United x Brighton ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Carabao Cup
Red Devils tentam avançar diante de um adversário que vive bom momento na temporada e chega com um dos ataques mais produtivos; confira
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Manchester United e Brighton se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. O duelo será disputado no estádio de Old Trafford, em Manchester.
A partida é eliminatória e vale uma vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de empate após os 90 minutos, a classificação será definida diretamente nos pênaltis, sem prorrogação.
Os Red Devils chegam pressionados pelo início irregular na Premier League, enquanto os Seagulls ocupam a quinta colocação do campeonato e têm o ataque mais produtivo da competição nacional.
Momento das equipes
O Manchester United ocupa a 13ª posição da Premier League, com quatro pontos em quatro rodadas. A equipe comandada por Michael Carrick vem de derrota por 1 a 0 para o Manchester City no clássico de Manchester.
O resultado manteve a sequência de instabilidade dos mandantes. Os Red Devils sofreram gols em todas as quatro partidas do campeonato e acumulam 11 gols marcados e 11 sofridos nos últimos cinco jogos por todas as competições.
Apesar do momento irregular, o time teve resultados expressivos no início da temporada, como a vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town e a goleada por 4 a 0 sobre o Sabah FK na estreia da fase de liga da Liga dos Campeões.
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Hexacampeão da Copa da Liga Inglesa, com o título mais recente na temporada 2022/23, o Manchester United tenta evitar uma nova eliminação precoce. Na edição anterior, a equipe caiu na segunda fase diante do Grimsby Town, da quarta divisão.
O Brighton, por sua vez, aparece na quinta colocação da Premier League e tem o melhor ataque do campeonato, com 13 gols marcados em quatro rodadas.
Os Seagulls chegam embalados pela goleada por 5 a 0 sobre o Coventry City fora de casa.
O goleiro Bart Verbruggen também tem quatro partidas sem sofrer gols em seis compromissos disputados pela equipe nesta temporada.
Na Copa da Liga, o melhor desempenho do Brighton foi a classificação às quartas de final, alcançada na temporada 1978/79.
Onde assistir Manchester United x Brighton ao vivo
A partida entre Manchester United e Brighton terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Possíveis escalações das equipes
O Manchester United terá uma série de desfalques para o compromisso. Carlos Baleba, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Matthijs de Ligt e Tom Heaton estão fora. Marcus Rashford e Luke Shaw são dúvidas.
Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
- Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Noussair Mazraoui; Kobbie Mainoo e Andrey Santos; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Benjamin Sesko.
Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)
- Bart Verbruggen; Ferdi Kadolu, Lewis Dunk, Luka Vuskovi e Oliver Boscagli; Pascal Groß e Yasin Ayari; Diego Gómez, Malick Yalcouyé e Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas.
Histórico do confronto
Manchester United e Brighton já se enfrentaram 38 vezes oficialmente. O retrospecto é favorável aos Red Devils, que somam 22 vitórias, contra 10 dos Seagulls, além de seis empates.
O cenário muda quando o recorte é feito para Old Trafford. O Brighton venceu quatro das últimas cinco partidas disputadas no estádio por todas as competições.
Em janeiro de 2026, os Seagulls também eliminaram o Manchester United da Copa da Inglaterra, com vitória por 2 a 1 em Old Trafford.
O clube de Manchester não vence dois jogos consecutivos contra o adversário desde fevereiro de 2022. Nos cinco encontros mais recentes, foram três vitórias do Brighton e duas do United, com média de 3,8 gols por partida.
Ficha técnica da partida
- Competição: Copa da Liga Inglesa – terceira fase
- Jogo: Manchester United x Brighton
- Local: Old Trafford, Manchester
- Data: 16/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+
- Critério de desempate: empate após 90 minutos leva diretamente aos pênaltis
- Próxima fase: oitavas de final
- Programação: os confrontos das oitavas estão previstos para a semana de 26 de outubro