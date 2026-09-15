Manchester City x Norwich City ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa da Liga Inglesa
Atual campeão estreia no torneio diante de adversário que já passou por duas fases e busca surpreender no Etihad Stadium nesta quinta-feira
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Manchester City e Norwich City se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 15h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.
Atual campeão da competição, o time comandado por Pep Guardiola estreia na edição 2026/27 nesta fase. Os Citizens chegam ao compromisso após vencerem os quatro primeiros jogos da Premier League.
Do outro lado, o Norwich já disputou duas partidas no torneio e eliminou MK Dons e Cardiff City. A equipe da Championship vem de uma derrota por 4 a 3 para o Middlesbrough, em uma partida com sete gols.
Momento das equipes
O Manchester City começa sua campanha na Copa da Liga diretamente na terceira rodada por disputar a Liga dos Campeões. A equipe também defende o título conquistado na temporada passada.
O início de temporada dos Citizens é marcado pelo aproveitamento máximo na Premier League. O clube soma 12 pontos em quatro partidas e está na disputa pelas primeiras posições da competição.
Na rodada mais recente, o Manchester City venceu o Manchester United por 1 a 0, em Old Trafford. Erling Haaland marcou o gol da vitória no clássico.
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O Norwich City, por sua vez, precisou entrar em campo nas duas fases anteriores da Copa da Liga. Na primeira, os Canaries eliminaram o MK Dons. Depois, derrotaram o Cardiff City por 2 a 1, fora de casa.
Mathias Kvistgaarden e Ante Crnac marcaram os gols da vitória sobre o Cardiff, resultado que garantiu a classificação para a terceira rodada.
Pela Championship, o compromisso mais recente terminou com derrota por 4 a 3 para o Middlesbrough, no Riverside Stadium.
Onde assistir Manchester City x Norwich City ao vivo
O confronto entre Manchester City e Norwich City terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Ficha técnica da partida
- Competição: Copa da Liga Inglesa – terceira rodada
- Jogo: Manchester City x Norwich City
- Local: Etihad Stadium, Manchester
- Data: 17/09/2026 (quinta-feira)
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+