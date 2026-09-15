fechar
Onde assistir |

Manchester City x Norwich City ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Copa da Liga Inglesa

Atual campeão estreia no torneio diante de adversário que já passou por duas fases e busca surpreender no Etihad Stadium nesta quinta-feira

Por Thiago Seabra Publicado em 15/09/2026 às 12:52
Imagem do atacante Erling Haaland, do Manchester City
Imagem do atacante Erling Haaland, do Manchester City - Reprodução/ @mancity

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Manchester City e Norwich City se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 15h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Atual campeão da competição, o time comandado por Pep Guardiola estreia na edição 2026/27 nesta fase. Os Citizens chegam ao compromisso após vencerem os quatro primeiros jogos da Premier League.

Do outro lado, o Norwich já disputou duas partidas no torneio e eliminou MK Dons e Cardiff City. A equipe da Championship vem de uma derrota por 4 a 3 para o Middlesbrough, em uma partida com sete gols.

Leia Também

Momento das equipes

O Manchester City começa sua campanha na Copa da Liga diretamente na terceira rodada por disputar a Liga dos Campeões. A equipe também defende o título conquistado na temporada passada.

O início de temporada dos Citizens é marcado pelo aproveitamento máximo na Premier League. O clube soma 12 pontos em quatro partidas e está na disputa pelas primeiras posições da competição.

Na rodada mais recente, o Manchester City venceu o Manchester United por 1 a 0, em Old Trafford. Erling Haaland marcou o gol da vitória no clássico.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Norwich City, por sua vez, precisou entrar em campo nas duas fases anteriores da Copa da Liga. Na primeira, os Canaries eliminaram o MK Dons. Depois, derrotaram o Cardiff City por 2 a 1, fora de casa.

Mathias Kvistgaarden e Ante Crnac marcaram os gols da vitória sobre o Cardiff, resultado que garantiu a classificação para a terceira rodada.

Pela Championship, o compromisso mais recente terminou com derrota por 4 a 3 para o Middlesbrough, no Riverside Stadium.

Onde assistir Manchester City x Norwich City ao vivo

O confronto entre Manchester City e Norwich City terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

Ficha técnica da partida

  • Competição: Copa da Liga Inglesa – terceira rodada
  • Jogo: Manchester City x Norwich City
  • Local: Etihad Stadium, Manchester
  • Data: 17/09/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 15h30 (de Brasília)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

Leia também

Vasco x Santa Fe: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Sul-Americana
Sul-Americana

Vasco x Santa Fe: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Sul-Americana
Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 21ª rodada da Série A
Série A

Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 21ª rodada da Série A

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.