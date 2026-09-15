LDU x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Libertadores
Alviverde chega ao Equador com vantagem mínima construída em São Paulo e busca confirmar presença nas semifinais; saiba mais detalhes
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LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores de 2026.
A partida será disputada a aproximadamente 2.850 metros acima do nível do mar. No primeiro encontro, realizado no Nubank Parque, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol do lateral-direito Giay.
Com a vantagem construída em São Paulo, o Palmeiras precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. A LDU necessita vencer por dois ou mais gols para se classificar diretamente.
Como chegam as equipes
O Palmeiras antecipou a viagem ao Equador para trabalhar a adaptação à altitude. A delegação desembarcou na manhã de segunda-feira e realizou treinamento no Estádio Olímpico Atahualpa no mesmo dia.
O clube também monitora indicadores sanguíneos, bioquímicos e hematológicos dos jogadores por meio do Núcleo de Saúde e Performance. Desde 2020, o time soma seis vitórias e duas derrotas em partidas disputadas em regiões de altitude, segundo os dados fornecidos.
A LDU, por sua vez, preservou boa parte dos titulares no Campeonato Equatoriano. O técnico Gustavo Álvarez promoveu dez mudanças em relação à equipe que iniciou o jogo de ida contra o Palmeiras.
No fim de semana, a equipe equatoriana empatou por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca. Deyverson, ex-Palmeiras, foi titular e marcou o gol da LDU de pênalti. Leonel Quiñónez também voltou a atuar após se recuperar de lesão muscular.
Cenários para a classificação
O Palmeiras avança às semifinais com qualquer empate ou vitória. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.
A LDU precisa vencer por dois ou mais gols para garantir a classificação diretamente. Caso triunfe por exatamente um gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.
Possíveis escalações
- LDU (Técnico: Gustavo Álvarez): Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí (ou Leonel Quiñónez); Fernando Cornejo, Jesús Pretell e Villamil; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada.
- Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira): Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur (ou Piquerez); Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.
Gustavo Gómez é desfalque do Palmeiras por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Piquerez e Mauricio são dúvidas e passam por avaliações em Quito.
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Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão na competição. Ramón Sosa, recuperado de lesão muscular, também está relacionado.
Onde assistir LDU x Palmeiras ao vivo
LDU x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.
- Streaming: Paramount+
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
- Assistente 1: Alexander Guzman (Colômbia)
- Assistente 2: Jhon Gallego (Colômbia)
- VAR: Jhon Ospina (Colômbia)
Ficha Técnica
- Competição: Copa Libertadores de 2026 – quartas de final, jogo de volta
- Jogo: LDU x Palmeiras
- Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Equador
- Altitude: aproximadamente 2.850 metros
- Transmissão: Paramount+
- Jogo de ida: Palmeiras 1 x 0 LDU