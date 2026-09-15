LDU x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Libertadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alviverde chega ao Equador com vantagem mínima construída em São Paulo e busca confirmar presença nas semifinais; saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

LDU e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores de 2026.

A partida será disputada a aproximadamente 2.850 metros acima do nível do mar. No primeiro encontro, realizado no Nubank Parque, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol do lateral-direito Giay.

Com a vantagem construída em São Paulo, o Palmeiras precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. A LDU necessita vencer por dois ou mais gols para se classificar diretamente.

Como chegam as equipes

O Palmeiras antecipou a viagem ao Equador para trabalhar a adaptação à altitude. A delegação desembarcou na manhã de segunda-feira e realizou treinamento no Estádio Olímpico Atahualpa no mesmo dia.

O clube também monitora indicadores sanguíneos, bioquímicos e hematológicos dos jogadores por meio do Núcleo de Saúde e Performance. Desde 2020, o time soma seis vitórias e duas derrotas em partidas disputadas em regiões de altitude, segundo os dados fornecidos.

A LDU, por sua vez, preservou boa parte dos titulares no Campeonato Equatoriano. O técnico Gustavo Álvarez promoveu dez mudanças em relação à equipe que iniciou o jogo de ida contra o Palmeiras.

No fim de semana, a equipe equatoriana empatou por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca. Deyverson, ex-Palmeiras, foi titular e marcou o gol da LDU de pênalti. Leonel Quiñónez também voltou a atuar após se recuperar de lesão muscular.

Cenários para a classificação

O Palmeiras avança às semifinais com qualquer empate ou vitória. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

A LDU precisa vencer por dois ou mais gols para garantir a classificação diretamente. Caso triunfe por exatamente um gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

Possíveis escalações

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez): Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí (ou Leonel Quiñónez); Fernando Cornejo, Jesús Pretell e Villamil; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada.

Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí (ou Leonel Quiñónez); Fernando Cornejo, Jesús Pretell e Villamil; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada. Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira): Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Arthur (ou Piquerez); Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Gustavo Gómez é desfalque do Palmeiras por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Piquerez e Mauricio são dúvidas e passam por avaliações em Quito.

Andreas Pereira retorna após cumprir dois jogos de suspensão na competição. Ramón Sosa, recuperado de lesão muscular, também está relacionado.

Onde assistir LDU x Palmeiras ao vivo

LDU x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

Streaming: Paramount+

Ficha de Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Wilmar Roldán (Colômbia) Assistente 1: Alexander Guzman (Colômbia)

Alexander Guzman (Colômbia) Assistente 2: Jhon Gallego (Colômbia)

Jhon Gallego (Colômbia) VAR: Jhon Ospina (Colômbia)

Ficha Técnica