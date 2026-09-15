Corinthians x Estudiantes ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Libertadores
Timão recebe equipe argentina em São Paulo após empate na ida e busca vaga nas semifinais do torneio continental; confira os detalhes
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Corinthians e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores de 2026.
Na partida de ida, disputada em La Plata, as equipes empataram por 1 a 1. Como não existe o critério de gol qualificado fora de casa, qualquer vitória no tempo regulamentar garante a classificação.
Em caso de novo empate, independentemente do placar, a vaga nas semifinais será definida nas cobranças de pênaltis. O vencedor enfrentará Flamengo ou Independiente del Valle na próxima fase.
Como chegam as equipes
O Corinthians atravessa um momento delicado no Campeonato Brasileiro, com cinco derrotas consecutivas. O último revés foi por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã. O Timão ocupa a 13ª posição, com 32 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.
Na Libertadores, porém, o cenário é diferente. O clube sofreu apenas um gol em três partidas de mata-mata nesta edição e disputará seu 11º confronto eliminatório da competição como mandante.
O técnico Fernando Diniz preservou os titulares no Campeonato Brasileiro para priorizar a decisão continental. O Corinthians já está eliminado da Copa do Brasil, tornando a Libertadores sua única competição com possibilidade de título na temporada.
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O Estudiantes chega após vencer o Platense por 2 a 1 pelo Torneo Clausura argentino, com o gol decisivo marcado nos acréscimos. Na fase de grupos da Libertadores, a equipe terminou na segunda posição do Grupo A, com apenas uma derrota em seis partidas.
Cenários para a classificação
O Corinthians avança às semifinais com qualquer vitória no tempo regulamentar. O mesmo vale para o Estudiantes em caso de triunfo em São Paulo.
Um novo empate leva a decisão diretamente para os pênaltis. O vencedor deste confronto enfrentará na próxima fase quem avançar entre Flamengo e Independiente del Valle.
Possíveis escalações
- Corinthians (Técnico: Fernando Diniz): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.
- Estudiantes (Técnico: Alexander Medina): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Eric Meza; Alexis Castro, Lucas Piovi e Baltasar Rodríguez; Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos e Guido Carrillo.
Memphis Depay, Hugo Souza, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique retornam ao time titular do Corinthians após suspensões e preservação no campeonato nacional. André treinou com bola e pode ser opção no banco.
Yuri Alberto segue no departamento médico, assim como André Ramalho, Zakaria Labyad e Kayke.
No Estudiantes, Gastón Benedetti cumpre suspensão. Tiago Palacios e Lucas Alario estão fora por lesão, enquanto Santiago Arzamendia é dúvida médica.
Histórico do confronto
Corinthians e Estudiantes se enfrentaram três vezes oficialmente. O retrospecto registra uma vitória para cada lado e um empate.
O clube paulista venceu a única partida disputada em seus domínios contra os argentinos. No primeiro encontro desta edição da Libertadores, os times empataram por 1 a 1 em La Plata.
Onde assistir ao vivo
Corinthians x Estudiantes terá transmissão na TV aberta, em canal digital e por streaming.
- TV aberta: Globo
- Canal digital: ge TV
- Streaming: Paramount+
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)
- Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)
- Quarto árbitro: Alejandro Velázquez (Venezuela)
- VAR: Juan Soto (Venezuela)
Ficha Técnica
- Competição: Copa Libertadores de 2026 – quartas de final, jogo de volta
- Jogo: Corinthians x Estudiantes
- Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Transmissão: Globo, ge TV e Paramount+
- Jogo de ida: Estudiantes 1 x 1 Corinthians