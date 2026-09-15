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Brasil x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 2ª rodada do Pré-Olímpico de Vôlei

Seleção brasileira volta à quadra no Maracanãzinho pela segunda rodada do torneio continental; confira os detalhes da partida pelo pré-olímpico

Por Thiago Seabra Publicado em 15/09/2026 às 17:00
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026
Imagem da seleção brasileira de vôlei masculino na VNL 2026 - Patricy Albuquerque/Soho/CBV

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Brasil e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), pela 2ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026.

A partida encerra a programação do dia na competição. Antes do confronto, Argentina e Colômbia se enfrentam às 14h, enquanto Venezuela e Chile jogam às 17h.

A seleção brasileira será comandada por Bernardinho e conta com 14 jogadores convocados para a disputa do torneio sul-americano.

O Brasil disputa a segunda rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano com um elenco definido por Bernardinho após o período inicial de preparação, que contou com 16 atletas.

A Bolívia também integra o grupo de seis seleções da competição, ao lado de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela.

Elenco do Brasil

Bernardinho definiu uma lista final de 14 jogadores para representar a seleção brasileira no Sul-Americano.

  • Levantadores: Cachopa e Brasília.
  • Opostos: Darlan e Bryan.
  • Ponteiros: Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.
  • Centrais: Flávio, Judson e Pinta.
  • Líberos: Maique e Pureza.

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Onde assistir ao vivo

Brasil x Bolívia terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2. A partida também poderá ser acompanhada pelo Globoplay, no streaming.

  • TV fechada: Sportv 2
  • Streaming: Globoplay

Agenda do dia

  • 14h: Argentina x Colômbia
  • 17h: Venezuela x Chile
  • 20h: Brasil x Bolívia

Ficha Técnica

  • Competição: Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026 – 2ª rodada
  • Jogo: Brasil x Bolívia
  • Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Sportv 2 e Globoplay

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.