Brasil x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 2ª rodada do Pré-Olímpico de Vôlei

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Seleção brasileira volta à quadra no Maracanãzinho pela segunda rodada do torneio continental; confira os detalhes da partida pelo pré-olímpico

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Brasil e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), pela 2ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026.

A partida encerra a programação do dia na competição. Antes do confronto, Argentina e Colômbia se enfrentam às 14h, enquanto Venezuela e Chile jogam às 17h.

A seleção brasileira será comandada por Bernardinho e conta com 14 jogadores convocados para a disputa do torneio sul-americano.

O Brasil disputa a segunda rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano com um elenco definido por Bernardinho após o período inicial de preparação, que contou com 16 atletas.

A Bolívia também integra o grupo de seis seleções da competição, ao lado de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela.

Elenco do Brasil

Bernardinho definiu uma lista final de 14 jogadores para representar a seleção brasileira no Sul-Americano.

Levantadores: Cachopa e Brasília.

Cachopa e Brasília. Opostos: Darlan e Bryan.

Darlan e Bryan. Ponteiros: Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.

Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann. Centrais: Flávio, Judson e Pinta.

Flávio, Judson e Pinta. Líberos: Maique e Pureza.

Onde assistir ao vivo

Brasil x Bolívia terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2. A partida também poderá ser acompanhada pelo Globoplay, no streaming.

TV fechada: Sportv 2

Sportv 2 Streaming: Globoplay

Agenda do dia

14h: Argentina x Colômbia

Argentina x Colômbia 17h: Venezuela x Chile

Venezuela x Chile 20h: Brasil x Bolívia

Ficha Técnica