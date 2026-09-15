Brasil x Bolívia ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 2ª rodada do Pré-Olímpico de Vôlei
Seleção brasileira volta à quadra no Maracanãzinho pela segunda rodada do torneio continental; confira os detalhes da partida pelo pré-olímpico
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Brasil e Bolívia se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), pela 2ª rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026.
A partida encerra a programação do dia na competição. Antes do confronto, Argentina e Colômbia se enfrentam às 14h, enquanto Venezuela e Chile jogam às 17h.
A seleção brasileira será comandada por Bernardinho e conta com 14 jogadores convocados para a disputa do torneio sul-americano.
O Brasil disputa a segunda rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano com um elenco definido por Bernardinho após o período inicial de preparação, que contou com 16 atletas.
A Bolívia também integra o grupo de seis seleções da competição, ao lado de Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Venezuela.
Elenco do Brasil
Bernardinho definiu uma lista final de 14 jogadores para representar a seleção brasileira no Sul-Americano.
- Levantadores: Cachopa e Brasília.
- Opostos: Darlan e Bryan.
- Ponteiros: Lucarelli, Adriano, Honorato, Arthur Bento e Lukas Bergmann.
- Centrais: Flávio, Judson e Pinta.
- Líberos: Maique e Pureza.
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Onde assistir ao vivo
Brasil x Bolívia terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2. A partida também poderá ser acompanhada pelo Globoplay, no streaming.
- TV fechada: Sportv 2
- Streaming: Globoplay
Agenda do dia
- 14h: Argentina x Colômbia
- 17h: Venezuela x Chile
- 20h: Brasil x Bolívia
Ficha Técnica
- Competição: Pré-Olímpico Sul-Americano de Vôlei Masculino de 2026 – 2ª rodada
- Jogo: Brasil x Bolívia
- Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Sportv 2 e Globoplay