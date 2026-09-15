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Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 21ª rodada da Série A

Equipes fazem duelo atrasado pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos; Botafogo é o 14º colocado, enquanto o Grêmio aparece em 16º

Por Lucas Valle Publicado em 15/09/2026 às 8:42
Partida entre Grêmio e Botafogo no primeiro turno do Brasileirão
Partida entre Grêmio e Botafogo no primeiro turno do Brasileirão - Lucas Uebel/Gremio

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Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na tabela. O Botafogo ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos em 26 partidas, enquanto o Grêmio aparece em 16º lugar, com 28 pontos também em 26 jogos.

Como chegam as equipes

Botafogo

O Botafogo entra em campo na 14ª posição da Série A, com 32 pontos conquistados em 26 partidas. A equipe soma oito vitórias e oito empates na competição.

Jogando em casa, o Glorioso tenta aproveitar o fator Nilton Santos para conquistar mais três pontos e se afastar da parte de baixo da tabela.

Para o confronto, o técnico Rodrigo Bellão terá desfalques. Kadir Barría e Ferraresi, que recebeu o terceiro cartão amarelo, estão fora da partida.

Grêmio

O Grêmio ocupa o 16º lugar, com 28 pontos em 26 jogos. O time gaúcho tem sete vitórias e sete empates na competição.

A equipe de Luís Castro busca pontuar fora de casa para abrir distância em relação à zona de rebaixamento e se aproximar da parte intermediária da classificação.

O Tricolor não terá Marlon e Dodi, que estão lesionados.

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Onde assistir Botafogo x Grêmio ao vivo

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Prováveis escalações

Grêmio (Técnico: Luís Castro)

Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (Kannemann) e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Jovane Cabral (Nardoni) e Carlos Vinícius.

  • Desfalques: Marlon e Dodi (lesionados). Pedro Martins (3° amarelo)
  • Pendurados: Dodi, Nardoni, Wallace, Diego Caito, Weverton e Gustavo Martins

Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)

Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Montoro e Medina; Danilo Pereira.

  • Desfalques: Kadir Barría e Ferraresi (3° cartão amarelo).
  • Pendurados: Edenilson, Júnior Santos, Montoro, Matheus Martins, Lucas Monzón e Villalba.

Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
  • Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO)
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.