Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 21ª rodada da Série A
Equipes fazem duelo atrasado pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos; Botafogo é o 14º colocado, enquanto o Grêmio aparece em 16º
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Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na tabela. O Botafogo ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos em 26 partidas, enquanto o Grêmio aparece em 16º lugar, com 28 pontos também em 26 jogos.
Como chegam as equipes
Botafogo
O Botafogo entra em campo na 14ª posição da Série A, com 32 pontos conquistados em 26 partidas. A equipe soma oito vitórias e oito empates na competição.
Jogando em casa, o Glorioso tenta aproveitar o fator Nilton Santos para conquistar mais três pontos e se afastar da parte de baixo da tabela.
Para o confronto, o técnico Rodrigo Bellão terá desfalques. Kadir Barría e Ferraresi, que recebeu o terceiro cartão amarelo, estão fora da partida.
Grêmio
O Grêmio ocupa o 16º lugar, com 28 pontos em 26 jogos. O time gaúcho tem sete vitórias e sete empates na competição.
A equipe de Luís Castro busca pontuar fora de casa para abrir distância em relação à zona de rebaixamento e se aproximar da parte intermediária da classificação.
O Tricolor não terá Marlon e Dodi, que estão lesionados.
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Onde assistir Botafogo x Grêmio ao vivo
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Prováveis escalações
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Wallace, Gustavo Martins (Kannemann) e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Jovane Cabral (Nardoni) e Carlos Vinícius.
- Desfalques: Marlon e Dodi (lesionados). Pedro Martins (3° amarelo)
- Pendurados: Dodi, Nardoni, Wallace, Diego Caito, Weverton e Gustavo Martins
Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho, Lucas Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Danilo; Júnior Santos (Tiquinho Soares), Montoro e Medina; Danilo Pereira.
- Desfalques: Kadir Barría e Ferraresi (3° cartão amarelo).
- Pendurados: Edenilson, Júnior Santos, Montoro, Matheus Martins, Lucas Monzón e Villalba.
Arbitragem
- Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
- Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)
- Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- Quarto árbitro: João Paulo Cunha Ribeiro (GO)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
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