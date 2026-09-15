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Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 6ª rodada da Laliga

Líder e com 100% de aproveitamento, Barcelona recebe o Racing Santander pela sexta rodada do Campeonato Espanhol

Por Lucas Valle Publicado em 15/09/2026 às 10:07
Fermín López e Anthony Gordon, jogadores do Barcelona
Fermín López e Anthony Gordon, jogadores do Barcelona - Divulgação/Barcelona

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Barcelona e Racing Santander se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h30 (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela sexta rodada da La Liga 2026/27.

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos em cinco partidas e tenta manter os 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Racing Santander aparece na 10ª colocação, com sete pontos, e busca surpreender fora de casa.

Momento das equipes

Barcelona

O Barcelona chega embalado para o confronto após vencer o Levante por 4 a 2, fora de casa, pela quinta rodada da La Liga. O resultado manteve a equipe comandada por Hansi Flick com 100% de aproveitamento na competição.

Com 15 pontos conquistados em cinco partidas, o Barça lidera o Campeonato Espanhol e busca mais uma vitória para ampliar a sequência positiva na temporada.

Para o duelo, o Barcelona não poderá contar com Frenkie de Jong e Bardghji, que estão lesionados. Gerard Martin e Bisiwu aparecem como dúvidas.

Racing Santander

O Racing Santander também chega motivado após vencer o Alavés por 2 a 1, em casa, na rodada anterior. Yassir Zabiri marcou os dois gols da virada da equipe de Santander.

Com sete pontos em cinco partidas, o Racing ocupa a 10ª colocação e tenta aproveitar o bom momento para buscar pontos diante do líder da competição.

O técnico José Alberto López terá alguns desfalques para o confronto. André Almeida está suspenso após receber cartão vermelho, enquanto Andrés Martín e Simon Eriksson estão lesionados.

Histórico de confrontos

Barcelona e Racing Santander já se enfrentaram 99 vezes em todas as competições. O retrospecto é amplamente favorável ao clube catalão, que soma 62 vitórias, contra 17 triunfos do Racing e 20 empates.

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O último encontro entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Na ocasião, o Barcelona venceu por 2 a 0.

Antes disso, os clubes haviam se enfrentado pela última vez em 2012, também com vitória do Barcelona por 2 a 0.

O Racing Santander não vence o Barcelona desde 2004, quando derrotou o rival por 3 a 0. Desde então, a equipe catalã mantém uma longa invencibilidade no confronto. O último empate aconteceu na temporada 2008/09 de La Liga, quando as equipes ficaram no 1 a 1.

Onde assistir Barcelona x Racing Santander ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: Prime Video
  • YouTube: CazéTV (clique para assistir)

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Prováveis escalações

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Christensen e João Cancelo; Rodri (Marc Bernal), Pedri e Dani Olmo; Adeyemi, Lamine Yamal e Raphinha.

  • Desfalques: Frenkie de Jong e Bardghji, lesionados.
  • Dúvidas: Gerard Martin e Bisiwu.

Racing Santander (Técnico: José Alberto López)

Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramon, Belocian e Salinas; Matteo Prati, Iván Martín e Canales; Pablo Garcia, Vicente e Zabiri.

  • Desfalques: André Almeida, suspenso; Andrés Martín e Simon Eriksson, lesionados.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.