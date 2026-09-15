Barcelona x Racing Santander: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 6ª rodada da Laliga
Líder e com 100% de aproveitamento, Barcelona recebe o Racing Santander pela sexta rodada do Campeonato Espanhol
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Barcelona e Racing Santander se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h30 (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona, pela sexta rodada da La Liga 2026/27.
O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 15 pontos em cinco partidas e tenta manter os 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Racing Santander aparece na 10ª colocação, com sete pontos, e busca surpreender fora de casa.
Momento das equipes
Barcelona
O Barcelona chega embalado para o confronto após vencer o Levante por 4 a 2, fora de casa, pela quinta rodada da La Liga. O resultado manteve a equipe comandada por Hansi Flick com 100% de aproveitamento na competição.
Com 15 pontos conquistados em cinco partidas, o Barça lidera o Campeonato Espanhol e busca mais uma vitória para ampliar a sequência positiva na temporada.
Para o duelo, o Barcelona não poderá contar com Frenkie de Jong e Bardghji, que estão lesionados. Gerard Martin e Bisiwu aparecem como dúvidas.
Racing Santander
O Racing Santander também chega motivado após vencer o Alavés por 2 a 1, em casa, na rodada anterior. Yassir Zabiri marcou os dois gols da virada da equipe de Santander.
Com sete pontos em cinco partidas, o Racing ocupa a 10ª colocação e tenta aproveitar o bom momento para buscar pontos diante do líder da competição.
O técnico José Alberto López terá alguns desfalques para o confronto. André Almeida está suspenso após receber cartão vermelho, enquanto Andrés Martín e Simon Eriksson estão lesionados.
Histórico de confrontos
Barcelona e Racing Santander já se enfrentaram 99 vezes em todas as competições. O retrospecto é amplamente favorável ao clube catalão, que soma 62 vitórias, contra 17 triunfos do Racing e 20 empates.
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O último encontro entre as equipes aconteceu em janeiro de 2026, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Na ocasião, o Barcelona venceu por 2 a 0.
Antes disso, os clubes haviam se enfrentado pela última vez em 2012, também com vitória do Barcelona por 2 a 0.
O Racing Santander não vence o Barcelona desde 2004, quando derrotou o rival por 3 a 0. Desde então, a equipe catalã mantém uma longa invencibilidade no confronto. O último empate aconteceu na temporada 2008/09 de La Liga, quando as equipes ficaram no 1 a 1.
Onde assistir Barcelona x Racing Santander ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Prime Video
- YouTube: CazéTV (clique para assistir)
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Prováveis escalações
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Christensen e João Cancelo; Rodri (Marc Bernal), Pedri e Dani Olmo; Adeyemi, Lamine Yamal e Raphinha.
- Desfalques: Frenkie de Jong e Bardghji, lesionados.
- Dúvidas: Gerard Martin e Bisiwu.
Racing Santander (Técnico: José Alberto López)
Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramon, Belocian e Salinas; Matteo Prati, Iván Martín e Canales; Pablo Garcia, Vicente e Zabiri.
- Desfalques: André Almeida, suspenso; Andrés Martín e Simon Eriksson, lesionados.