Atlético-MG x Santos ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Sul-Americana
Galo tenta reverter desvantagem de dois gols diante do Peixe na Arena MRV; confira os detalhes da decisão desta quarta-feira; confira
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Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
O Peixe chega para a decisão com vantagem de dois gols, construída na partida de ida, na Vila Belmiro. Willian Arão e Christian Oliva marcaram na vitória por 2 a 0.
O time mineiro precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Uma vitória do Galo por dois gols leva a disputa para os pênaltis.
Como chegam as equipes
O Atlético-MG tenta reagir após duas derrotas consecutivas por 2 a 0, para o Santos na partida de ida e para o São Paulo.
Em casa, porém, o Galo venceu os dois últimos compromissos na Arena MRV e soma seis triunfos nas dez partidas mais recentes como mandante.
O Santos apresenta um retrospecto recente positivo fora de casa. O Peixe perdeu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas como visitante.
Cenários para a classificação
O Santos avança às semifinais com uma nova vitória, empate ou derrota por apenas um gol de diferença.
O Atlético-MG precisa vencer por três ou mais gols para se classificar diretamente. Caso o triunfo seja por exatamente dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.
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Elencos e desfalques
O Santos poderá utilizar três dos cinco reforços contratados na janela atual: o lateral-direito Rodinei, cotado para começar como titular, além do ponta Arthur e do meio-campista Lima, que aparecem como opções no banco.
Philippe Coutinho não foi inscrito a tempo para as quartas de final e segue em recondicionamento físico. Everton Cebolinha também depende de uma eventual classificação santista para ser inscrito na próxima fase.
Lucas Veríssimo evoluiu na recuperação de uma entorse no tornozelo direito e voltou aos treinamentos em campo no CT Rei Pelé. O zagueiro pode ser opção para Cuca, que estuda uma formação com três defensores. Barreal permanece indisponível por razões médicas.
Onde assistir ao vivo
Atlético-MG x Santos terá transmissão ao vivo na televisão fechada e pelo streaming.
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Ficha Técnica
- Competição: Copa Sul-Americana de 2026 – quartas de final, jogo de volta
- Jogo: Atlético-MG x Santos
- Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN e Disney+
- Jogo de ida: Santos 2 x 0 Atlético-MG