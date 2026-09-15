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Atlético-MG x Santos ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Sul-Americana

Galo tenta reverter desvantagem de dois gols diante do Peixe na Arena MRV; confira os detalhes da decisão desta quarta-feira; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 15/09/2026 às 10:22
Imagem do atacante Neymar Jr., do Santos
Imagem do atacante Neymar Jr., do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

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Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O Peixe chega para a decisão com vantagem de dois gols, construída na partida de ida, na Vila Belmiro. Willian Arão e Christian Oliva marcaram na vitória por 2 a 0.

O time mineiro precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar. Uma vitória do Galo por dois gols leva a disputa para os pênaltis.

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Como chegam as equipes

O Atlético-MG tenta reagir após duas derrotas consecutivas por 2 a 0, para o Santos na partida de ida e para o São Paulo.

Em casa, porém, o Galo venceu os dois últimos compromissos na Arena MRV e soma seis triunfos nas dez partidas mais recentes como mandante.

O Santos apresenta um retrospecto recente positivo fora de casa. O Peixe perdeu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas como visitante.

Cenários para a classificação

O Santos avança às semifinais com uma nova vitória, empate ou derrota por apenas um gol de diferença.

O Atlético-MG precisa vencer por três ou mais gols para se classificar diretamente. Caso o triunfo seja por exatamente dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

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Pedro Souza/ Atlético
Imagem de Galo 1 x 1 América MG pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro 2026 - Pedro Souza/ Atlético

Elencos e desfalques

O Santos poderá utilizar três dos cinco reforços contratados na janela atual: o lateral-direito Rodinei, cotado para começar como titular, além do ponta Arthur e do meio-campista Lima, que aparecem como opções no banco.

Philippe Coutinho não foi inscrito a tempo para as quartas de final e segue em recondicionamento físico. Everton Cebolinha também depende de uma eventual classificação santista para ser inscrito na próxima fase.

Lucas Veríssimo evoluiu na recuperação de uma entorse no tornozelo direito e voltou aos treinamentos em campo no CT Rei Pelé. O zagueiro pode ser opção para Cuca, que estuda uma formação com três defensores. Barreal permanece indisponível por razões médicas.

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Onde assistir ao vivo

Atlético-MG x Santos terá transmissão ao vivo na televisão fechada e pelo streaming.

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

Ficha Técnica

  • Competição: Copa Sul-Americana de 2026 – quartas de final, jogo de volta
  • Jogo: Atlético-MG x Santos
  • Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: ESPN e Disney+
  • Jogo de ida: Santos 2 x 0 Atlético-MG

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.