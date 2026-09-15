Atlético de Madrid x Osasuna ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

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Os dois clubes entram em campo em busca de pontos para se aproximarem do grupo de classificação para as competições europeias; saiba mais

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Atlético de Madrid e Osasuna se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 14h (de Brasília), pela sexta rodada da La Liga. A partida será disputada no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madrid.

Os dois clubes ocupam posições na primeira página da tabela e entram em campo em busca de pontos para se aproximarem do grupo de classificação para as competições europeias.

O confronto coloca frente a frente o sexto colocado Atlético de Madrid e o oitavo Osasuna, que chegam ao duelo após resultados negativos na rodada anterior do Campeonato Espanhol.

Como chegam as equipes

O Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, ocupa a sexta posição da La Liga. Os Colchoneros sofreram a primeira derrota da temporada na rodada anterior, ao perderem por 3 a 0 para o Athletic Bilbao fora de casa.

Nos últimos cinco compromissos, o time madrilenho soma três vitórias, um empate e uma derrota. Na competição nacional, registra média de 2,0 gols marcados e 1,2 gols sofridos por partida.

O Osasuna aparece na oitava colocação. A equipe de Pamplona vem de uma derrota por 5 a 2 para o Deportivo Alavés e acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas.

O clube navarro apresenta média de 1,0 gol marcado e 1,6 gol sofrido por jogo na atual edição do campeonato.

No retrospecto dos quatro encontros mais recentes entre as equipes, o Atlético venceu três vezes, enquanto o Osasuna ganhou uma. A média nesses confrontos é de 1,8 gol por partida.

Onde assistir ao vivo

Atlético de Madrid x Osasuna terá transmissão exclusiva da Cazé TV para o público brasileiro. A partida poderá ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube.

Desfalques e dúvidas

O Atlético de Madrid terá os desfalques de Le Normand e Arnau Ortiz, ambos suspensos. Sørloth é dúvida por problemas físicos.

Julián Álvarez, que retornou recentemente após um quadro infeccioso e entrou no segundo tempo da rodada anterior, deve ter maior minutagem diante do Osasuna.

Pelo lado visitante, Moi Gómez está fora devido a uma lesão muscular na coxa. Aimar Oroz e V. Rosier também são ausências confirmadas, enquanto Raúl Moro aparece como dúvida.

Ficha Técnica