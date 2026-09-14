Vasco x Santa Fe: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Sul-Americana

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Vasco e Santa Fe decidem vaga na semifinal após empate sem gols no jogo de ida, disputado na Colômbia; veja as informações da partida

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Vasco e Santa Fe se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL Sul-Americana.

As equipes empataram sem gols no confronto de ida, disputado na Colômbia. Agora, quem vencer a partida no Rio de Janeiro garante a classificação para a semifinal. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Como chegam as equipes

Vasco

O Vasco chega ao duelo decisivo motivado pela vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio no último fim de semana. O resultado foi importante para a equipe, que conquistou seu primeiro triunfo fora de casa nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Cruz-Maltino volta as atenções para a Sul-Americana e busca aproveitar o fator casa para avançar às semifinais da competição.

Para a partida, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com o atacante Colidio e o meia Lescano, que não foram inscritos na competição.

A única dúvida está no ataque. O treinador pode optar por Spinelli ou Bruno Duarte. No restante, a tendência é pela manutenção da equipe que iniciou o confronto do fim de semana.

Santa Fe

O Santa Fe também chega ao confronto buscando mais uma classificação fora de casa na competição. Depois do empate sem gols no jogo de ida, os colombianos precisam vencer no Rio de Janeiro para avançar diretamente às semifinais.

Na fase anterior, o Santa Fe eliminou o River Plate nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, e agora tenta repetir o bom desempenho como visitante para seguir vivo na Sul-Americana.

O técnico Pablo Repetto deve repetir a formação utilizada nas últimas partidas

Onde assistir Vasco x Santa Fe ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Paramount+

Prováveis escalações

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Spinelli (Bruno Duarte).

Desfalques: Colidio e Lescano, não inscritos na competição.

Santa Fe (Técnico: Pablo Repetto)

Asprilla; Palacios, Olivera, Scarpeta e Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres e Rodriguez; Fagundez, Obrian e Rodallega.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Alexis Herrera (VEN) Assistente 1: Lubin Torrealba (VEN)

Lubin Torrealba (VEN) Assistente 2: Alberto Ponte (VEN)

Alberto Ponte (VEN) VAR: Carlos Urbe (EQU)

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