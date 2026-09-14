Platense x Fluminense ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Libertadores

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Tricolor chega à Argentina com vantagem de dois gols construída no Maracanã e busca confirmar presença entre os quatro melhores; saiba mais

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Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, na província de Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores de 2026.

O Tricolor chega para a decisão com vantagem de dois gols. Na partida de ida, disputada no Maracanã em 8 de setembro, a equipe brasileira venceu por 2 a 0, com gols de Nonato e Hulk.

Para avançar às semifinais, o Fluminense pode vencer, empatar ou perder por um gol de diferença. O Platense precisa triunfar por três ou mais gols para garantir a classificação no tempo regulamentar. Uma vitória argentina por exatamente dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Como chegam as equipes

O Fluminense chega à decisão continental após ser derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (12). Na ocasião, a comissão técnica poupou titulares em razão do compromisso pela Libertadores.

A delegação tricolor permaneceu na Argentina e realizou sua preparação no Centro de Treinamento do Boca Juniors. O clube também terá de lidar com desfalques no elenco para o confronto decisivo.

Germán Cano sofreu uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita e tem previsão de reabilitação de aproximadamente oito semanas. O zagueiro Ignácio teve diagnosticada uma lesão grau 2 na musculatura anterior da coxa esquerda, com retorno estimado em cerca de 15 dias.

Sem Cano, o ataque deve ter maior mobilidade e velocidade pelas pontas. Na defesa, Julián Millán aparece como opção para atuar ao lado de Thiago Silva.

Cenários para a classificação

O Fluminense avança diretamente às semifinais com qualquer vitória, empate ou derrota por um gol de diferença.

O Platense precisa vencer por três ou mais gols de saldo para avançar no tempo regulamentar. Caso triunfe por exatamente dois gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo

Platense x Fluminense terá transmissão exclusiva do grupo Disney no Brasil.

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Ficha de Arbitragem

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Cristian Garay (Chile) Assistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

Claudio Urrutia (Chile) Assistente 2: Carlos Poblete (Chile)

Carlos Poblete (Chile) Quarto árbitro: Diego Flores (Chile)

Diego Flores (Chile) VAR: Juan Sepúlveda (Chile)

Juan Sepúlveda (Chile) Assistente do VAR: Nicolás Millas (Chile)



História na Libertadores

O Fluminense busca conquistar a Copa Libertadores pela segunda vez. O clube carioca levantou a taça pela primeira vez em 2023, quando derrotou o Boca Juniors por 2 a 1 na final disputada no Maracanã.

Ficha Técnica