Elche x Real Madrid ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 6ª rodada da Laliga
Merengues buscam manter a perseguição ao líder Barcelona, enquanto o Elche tenta reagir após início difícil no Campeonato Espanhol
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Elche e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, na Espanha, pela sexta rodada da La Liga 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em situações distintas na competição. O Real Madrid ocupa a segunda colocação, com 12 pontos, enquanto o Elche aparece na parte de baixo da tabela, com apenas dois pontos conquistados.
Momento das equipes
Elche
O Elche ainda busca sua primeira vitória na temporada da La Liga. Em cinco rodadas, a equipe somou dois pontos, com dois empates e três derrotas, ocupando atualmente a 19ª colocação.
Na rodada mais recente, o time comandado por Martín Anselmi empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao. O resultado ampliou a necessidade de uma reação para deixar a zona de rebaixamento.
Jogando em casa, o Elche terá pela frente um dos principais candidatos ao título espanhol e precisará aproveitar o fator campo para tentar surpreender o adversário.
Real Madrid
O Real Madrid chega embalado para o confronto após uma goleada por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano. A vitória teve gols de Carreras, Bellingham e Mbappé, duas vezes.
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Com o resultado, a equipe comandada por José Mourinho chegou aos 12 pontos e ocupa a segunda colocação da La Liga. O Real está três pontos atrás do Barcelona, líder da competição.
A equipe merengue busca manter o bom momento e diminuir a distância para o rival catalão na disputa pela liderança.
Onde assistir Elche x Real Madrid ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Youtube: CazéTV (clique para assistir)
Prováveis escalações
Elche (Técnico: Martín Anselmi)
Dituro; Redondo, Chust e Sangaré; Revivo, Villar, Morcillo e Rubén Sánchez; Valera, Buonanotte e Abiel Osorio.
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen e Cucurella; Valverde e Bernardo Silva; Vinícius Júnior, Bellingham e Arda Güler; Mbappé.
- Desfalques: Mendy, Militão, Rodrygo e Asencio (lesionados).