Botafogo-SP x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Botafogo-SP recebe o Goiás em Ribeirão Preto em confronto direto na parte de baixo da tabela, com as equipes buscando reação após últimos resultados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Botafogo-SP e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto buscando recuperação após derrotas na última rodada. O Goiás ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Botafogo-SP aparece em 15º lugar, com 31 pontos. Ambos disputaram 27 partidas na competição.

Na rodada anterior, o Botafogo-SP perdeu para o Novorizontino por 3 a 1, em casa. O Goiás também foi derrotado, por 2 a 0 para o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

No primeiro turno, o Goiás venceu por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro. Agora, o Botafogo-SP terá o mando de campo e busca dar o troco, enquanto o Esmeraldino tenta voltar a pontuar fora de casa.

Como chegam as equipes

Botafogo-SP

O Botafogo-SP ocupa a 15ª colocação da Série B, com 31 pontos, e busca a recuperação após a derrota para o Novorizontino na última rodada.

O técnico Cláudio Tencati não poderá contar com Rafael Gava e Leandro Maciel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Patrick Brey, por outro lado, retorna de suspensão e deve voltar ao time titular.

Goiás



O Goiás aparece na 13ª posição, com 36 pontos, e tenta se aproximar das primeiras colocações da Série B. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Vila Nova e busca a reação fora de casa.

O técnico Mozart terá o retorno de Luiz Felipe, que cumpriu suspensão, na zaga. Ramon Menezes deixa a equipe. No ataque, Jean Carlos pode ganhar uma vaga entre os titulares.

Onde assistir Botafogo-SP x Goiás ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Ericson e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Kelvin (Thiago Moraes); Zé Hugo, Hygor e Wesley Santos (Kelvin).

Desfalques: Rafael Gava (suspenso), Leandro Maciel (suspenso), Jefferson Nem (lesão), Gui Mariano (lesão muscular), Carlão (LCA) e Erik (lesão).

Rafael Gava (suspenso), Leandro Maciel (suspenso), Jefferson Nem (lesão), Gui Mariano (lesão muscular), Carlão (LCA) e Erik (lesão). Pendurados: Gabriel Inocêncio, Márcio Maranhão, Kelvin, Pedrinho e Ericson.

Goiás (Técnico: Mozart)

Tadeu; Luisão, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Filipe Machado, Lucas Rodrigues e Lourenço; Jean Carlos (Wellington Rato), Felipe Clemente (Cadu) e Kadu Sousa.

Desfalques: Nicolas e Rodrigo Soares estão machucados. Anselmo Ramon está em fase de transição.

Nicolas e Rodrigo Soares estão machucados. Anselmo Ramon está em fase de transição. Pendurados: Lourenço, Baldória, Esli García, Rodrigo Soares, Filipe Machado, Marcos Vinícius, Lucas Ribeiro e Luisão.

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Alex Gomes Stefano (RJ) Assistente 1: Daniella Coutinho Pinto (BA)

Daniella Coutinho Pinto (BA) Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Luiz Claudio Regazone (RJ) Quarto árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima (SP)

Leonardo Delfino de Abreu Lima (SP) VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!