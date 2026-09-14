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Botafogo-SP x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B

Botafogo-SP recebe o Goiás em Ribeirão Preto em confronto direto na parte de baixo da tabela, com as equipes buscando reação após últimos resultados

Por Lucas Valle Publicado em 14/09/2026 às 10:45
Botafogo-SP e Goiás se enfrentam pela Série B do Brasileiro
Botafogo-SP e Goiás se enfrentam pela Série B do Brasileiro - Arte/Blog do Torcedor

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Botafogo-SP e Goiás se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto buscando recuperação após derrotas na última rodada. O Goiás ocupa a 13ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Botafogo-SP aparece em 15º lugar, com 31 pontos. Ambos disputaram 27 partidas na competição.

Na rodada anterior, o Botafogo-SP perdeu para o Novorizontino por 3 a 1, em casa. O Goiás também foi derrotado, por 2 a 0 para o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

No primeiro turno, o Goiás venceu por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro. Agora, o Botafogo-SP terá o mando de campo e busca dar o troco, enquanto o Esmeraldino tenta voltar a pontuar fora de casa.

Como chegam as equipes

Botafogo-SP

O Botafogo-SP ocupa a 15ª colocação da Série B, com 31 pontos, e busca a recuperação após a derrota para o Novorizontino na última rodada.

O técnico Cláudio Tencati não poderá contar com Rafael Gava e Leandro Maciel, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Patrick Brey, por outro lado, retorna de suspensão e deve voltar ao time titular.

Goiás

O Goiás aparece na 13ª posição, com 36 pontos, e tenta se aproximar das primeiras colocações da Série B. A equipe vem de derrota por 2 a 0 para o Vila Nova e busca a reação fora de casa.

O técnico Mozart terá o retorno de Luiz Felipe, que cumpriu suspensão, na zaga. Ramon Menezes deixa a equipe. No ataque, Jean Carlos pode ganhar uma vaga entre os titulares.

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Onde assistir Botafogo-SP x Goiás ao vivo

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Prováveis escalações

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Vilar, Ericson e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Kelvin (Thiago Moraes); Zé Hugo, Hygor e Wesley Santos (Kelvin).

  • Desfalques: Rafael Gava (suspenso), Leandro Maciel (suspenso), Jefferson Nem (lesão), Gui Mariano (lesão muscular), Carlão (LCA) e Erik (lesão).
  • Pendurados: Gabriel Inocêncio, Márcio Maranhão, Kelvin, Pedrinho e Ericson.

Goiás (Técnico: Mozart)

Tadeu; Luisão, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Filipe Machado, Lucas Rodrigues e Lourenço; Jean Carlos (Wellington Rato), Felipe Clemente (Cadu) e Kadu Sousa.

  • Desfalques: Nicolas e Rodrigo Soares estão machucados. Anselmo Ramon está em fase de transição.
  • Pendurados: Lourenço, Baldória, Esli García, Rodrigo Soares, Filipe Machado, Marcos Vinícius, Lucas Ribeiro e Luisão.

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistente 1: Daniella Coutinho Pinto (BA)
  • Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)
  • Quarto árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima (SP)
  • VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.