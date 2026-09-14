Bahia x Remo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série A
Bahia busca se aproximar do G-4, enquanto o Remo tenta somar pontos para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro
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Bahia e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Bahia ocupa a quinta colocação, com 43 pontos em 26 jogos, e tenta se aproximar do G-4. O Remo aparece em situação mais delicada, na 19ª posição, com 23 pontos, e busca uma vitória para reagir na luta contra o rebaixamento.
Como chegam as equipes
Bahia
O Bahia chega para a rodada na quinta colocação da Série A, com 43 pontos em 26 partidas. A equipe comandada por Rogério Ceni soma 11 vitórias e dez empates na competição.
Jogando em casa, o Tricolor tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar mais três pontos e diminuir a distância para os clubes que estão dentro do G-4.
Para o confronto, Ceni terá que fazer pelo menos uma mudança na equipe. Erick está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e Jean Lucas deve assumir a vaga no meio-campo.
Outro ponto de atenção está na defesa. O Bahia fará sua primeira partida após a venda de Ramos Mingo, e Marcos Victor e Kanu aparecem como opções para ocupar o espaço deixado pelo zagueiro. Léo Vieira, entregue ao departamento médico, também está fora.
Remo
O Remo chega ao confronto pressionado pela situação na tabela. O Leão Azul ocupa a 19ª colocação, com 23 pontos em 26 jogos, tendo conquistado cinco vitórias e oito empates no campeonato.
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A equipe paraense precisa pontuar fora de casa para tentar se aproximar dos clubes que estão fora da zona de rebaixamento. O duelo contra o Bahia, portanto, aparece como uma oportunidade importante para iniciar uma reação na reta final da competição.
O técnico Léo Condé terá desfalques importantes. Marcelinho e Edson Fernando estão suspensos, enquanto Mayk e João Lucas seguem fora por lesão.
Com a ausência de Marcelinho, a tendência é que Pikachu seja recuado para a lateral, abrindo espaço para Jajá retornar ao setor ofensivo.
Onde assistir Bahia x Remo ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor (Kanu), David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz.
- Desfalques: Erick (suspenso) e Léo Vieira (departamento médico).
- Pendurados: Ronaldo, Román Gómez, Kanu, Kike Olivera, Sanabria, Erick Pulga e Everaldo.
Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Pikachu, Marllon, Tchamba e Marlon; Leonel Picco, Patrick e Zé Ricardo; Galeano (Alef Manga), Jajá e Taliari.
- Desfalques: Marcelinho e Edson Fernando (suspensos); Mayk e João Lucas (lesionados).
- Pendurados: Zé Welison, David Braga, Jajá, Marcelo Rangel, Pikachu e Zé Ricardo.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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