Avaí x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B
O Leão tenta deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Tigre busca se manter entre os primeiros colocados; veja informações da partida
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Avaí e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Vila Nova ocupa a terceira colocação, com 47 pontos, e busca permanecer entre os primeiros colocados. Já o Avaí aparece em 17º lugar, com 29 pontos, e abre a zona de rebaixamento.
Na rodada anterior, o Avaí perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão. O Vila Nova venceu o Goiás por 2 a 0 no clássico disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
No primeiro turno, o Vila Nova venceu por 2 a 0, em Goiânia. Agora, o Avaí terá o mando de campo e busca dar uma resposta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Tigre tenta repetir o resultado para seguir na disputa pelas primeiras posições.
Como chegam as equipes
Avaí
O Avaí ocupa a 17ª colocação da Série B, com 29 pontos, e abre a zona de rebaixamento. A equipe catarinense busca a recuperação após a derrota para o Fortaleza na última rodada.
Allan Aal terá o retorno de Daniel Penha, afastado nas últimas partidas para tratar assuntos pessoais. O técnico também pode relacionar os novos contratados Caio Suassuna, Filipinho e Rildo, que já estão regularizados no BID.
Vila Nova
O Vila Nova aparece na terceira posição, com 47 pontos, dentro do G-6 da Série B. A equipe goiana vem de vitória por 2 a 0 sobre o Goiás e tenta conquistar mais três pontos para permanecer entre os primeiros colocados.
Guto Ferreira terá pelo menos uma mudança em relação ao time que iniciou o clássico contra o Goiás. Hayner, autor de um dos gols da vitória, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Igor Cariús e Nathan Camargo são as opções para a posição.
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No ataque, Everton Galdino pode retornar à equipe titular na vaga de Ryan. O zagueiro Tiago Pagnussat cumpriu suspensão e fica novamente à disposição.
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Onde assistir Avaí x Vila Nova ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
- Streaming: SportyNet
- TV aberta: XSports
Prováveis escalações
Avaí (Técnico: Allan Aal)
Bruno Ferreira; João Vitor, Allyson, Reynaldo e DG; Zé Ricardo, Paulo Vitor, Daniel Penha e Jean Lucas; Cipriano e Felipe Vizeu.
- Desfalques: Del Piage, Jefferson Maciel, Juan Rocha, Léo Gamalho, Pedro Cuiabá, Quaresma, Wallison e William (departamento médico).
- Pendurados: Daniel Penha, DG, Felipe Vizeu, Jean Lucas, Paulo Vitor e Wallison.
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Igor Cariús (Nathan Camargo), Douglas Mendes, Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino (Ryan), André Luís e Janderson.
- Desfalques: Hayner (3° amarelo). Breno Bora e Higor (lesionados). Rafa Silva, Dellatorre e Anderson Jesus (transição).
- Pendurados: Rafa Silva, Gustavo Puskas, André Luís, Bruno Xavier e Guto Ferreira (técnico).
Arbitragem
- Árbitra: Daiane Muniz (SP)
- Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)
- Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)
- VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)
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