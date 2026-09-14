Avaí x Vila Nova: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B

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O Leão tenta deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Tigre busca se manter entre os primeiros colocados; veja informações da partida

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Avaí e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na tabela. O Vila Nova ocupa a terceira colocação, com 47 pontos, e busca permanecer entre os primeiros colocados. Já o Avaí aparece em 17º lugar, com 29 pontos, e abre a zona de rebaixamento.

Na rodada anterior, o Avaí perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão. O Vila Nova venceu o Goiás por 2 a 0 no clássico disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

No primeiro turno, o Vila Nova venceu por 2 a 0, em Goiânia. Agora, o Avaí terá o mando de campo e busca dar uma resposta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Tigre tenta repetir o resultado para seguir na disputa pelas primeiras posições.

Como chegam as equipes

Avaí

O Avaí ocupa a 17ª colocação da Série B, com 29 pontos, e abre a zona de rebaixamento. A equipe catarinense busca a recuperação após a derrota para o Fortaleza na última rodada.

Allan Aal terá o retorno de Daniel Penha, afastado nas últimas partidas para tratar assuntos pessoais. O técnico também pode relacionar os novos contratados Caio Suassuna, Filipinho e Rildo, que já estão regularizados no BID.

Vila Nova

O Vila Nova aparece na terceira posição, com 47 pontos, dentro do G-6 da Série B. A equipe goiana vem de vitória por 2 a 0 sobre o Goiás e tenta conquistar mais três pontos para permanecer entre os primeiros colocados.

Guto Ferreira terá pelo menos uma mudança em relação ao time que iniciou o clássico contra o Goiás. Hayner, autor de um dos gols da vitória, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Igor Cariús e Nathan Camargo são as opções para a posição.

No ataque, Everton Galdino pode retornar à equipe titular na vaga de Ryan. O zagueiro Tiago Pagnussat cumpriu suspensão e fica novamente à disposição.

Onde assistir Avaí x Vila Nova ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Streaming: SportyNet

SportyNet TV aberta: XSports

Prováveis escalações

Avaí (Técnico: Allan Aal)

Bruno Ferreira; João Vitor, Allyson, Reynaldo e DG; Zé Ricardo, Paulo Vitor, Daniel Penha e Jean Lucas; Cipriano e Felipe Vizeu.

Desfalques: Del Piage, Jefferson Maciel, Juan Rocha, Léo Gamalho, Pedro Cuiabá, Quaresma, Wallison e William (departamento médico).

Del Piage, Jefferson Maciel, Juan Rocha, Léo Gamalho, Pedro Cuiabá, Quaresma, Wallison e William (departamento médico). Pendurados: Daniel Penha, DG, Felipe Vizeu, Jean Lucas, Paulo Vitor e Wallison.

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Igor Cariús (Nathan Camargo), Douglas Mendes, Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino (Ryan), André Luís e Janderson.

Desfalques: Hayner (3° amarelo). Breno Bora e Higor (lesionados). Rafa Silva, Dellatorre e Anderson Jesus (transição).

Hayner (3° amarelo). Breno Bora e Higor (lesionados). Rafa Silva, Dellatorre e Anderson Jesus (transição). Pendurados: Rafa Silva, Gustavo Puskas, André Luís, Bruno Xavier e Guto Ferreira (técnico).

Arbitragem

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Daiane Muniz (SP) Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

Maira Mastella Moreira (RS) Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

Diego da Costa Cidral (SC) VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)

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