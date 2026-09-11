Mirassol x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações pela 27ª rodada da Série A
Leão recebe o clube baiano no interior paulista em duelo entre equipes próximas da parte de baixo da tabela; confira os detalhes do jogo
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Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo (13), às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Vitória ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos em 26 jogos. O Mirassol aparece em 16º lugar, com 28 pontos em 26 partidas.
O duelo coloca frente a frente duas equipes da metade inferior da classificação. O time paulista tem três pontos de vantagem sobre o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Como chegam as equipes
O Mirassol inicia a 27ª rodada na 16ª posição, com 28 pontos conquistados em 26 partidas. A equipe soma sete vitórias e sete empates na competição.
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O Vitória aparece no 11º lugar, com 32 pontos em 26 jogos. O time baiano tem nove vitórias e cinco empates na Série A.
Histórico do confronto
No primeiro turno, o Vitória venceu o Mirassol por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Agora, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no estádio José Maria de Campos Maia.
Onde assistir ao vivo
Mirassol x Vitória terá transmissão pelo sistema de pay-per-view.
- Pay-per-view: Premiere
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
- Jogo: Mirassol x Vitória
- Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
- Transmissão: Premiere