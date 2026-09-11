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Mirassol x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações pela 27ª rodada da Série A

Leão recebe o clube baiano no interior paulista em duelo entre equipes próximas da parte de baixo da tabela; confira os detalhes do jogo

Por Thiago Seabra Publicado em 11/09/2026 às 13:03
Erick, atacante do Vit&oacute;ria, em a&ccedil;&atilde;o na temporada 2026
Erick, atacante do Vitória, em ação na temporada 2026 - Instagram/Erick

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Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo (13), às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Vitória ocupa a 11ª colocação, com 32 pontos em 26 jogos. O Mirassol aparece em 16º lugar, com 28 pontos em 26 partidas.

O duelo coloca frente a frente duas equipes da metade inferior da classificação. O time paulista tem três pontos de vantagem sobre o Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

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Como chegam as equipes

O Mirassol inicia a 27ª rodada na 16ª posição, com 28 pontos conquistados em 26 partidas. A equipe soma sete vitórias e sete empates na competição.

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O Vitória aparece no 11º lugar, com 32 pontos em 26 jogos. O time baiano tem nove vitórias e cinco empates na Série A.

Histórico do confronto

No primeiro turno, o Vitória venceu o Mirassol por 1 a 0, no Barradão, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez no estádio José Maria de Campos Maia.

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Onde assistir ao vivo

Mirassol x Vitória terá transmissão pelo sistema de pay-per-view.

  • Pay-per-view: Premiere

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
  • Jogo: Mirassol x Vitória
  • Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
  • Transmissão: Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.