Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League

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Clássico de Manchester coloca frente a frente o líder da competição e um United em busca de regularidade no Campeonato Inglês

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Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo (13), às 12h30 (horário de Brasília), em Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela 4ª rodada da Premier League 2026/27.

As equipes chegam ao clássico em momentos diferentes. Enquanto o Manchester City lidera a competição com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Manchester United ocupa a 11ª colocação, com quatro pontos em três partidas.





Como chegam as equipes

Manchester City

O Manchester City vive cenário completamente diferente. O atual líder da Premier League venceu os três jogos disputados até aqui e soma nove pontos.

Na rodada anterior, a equipe comandada por Enzo Maresca venceu o Coventry por 1 a 0, com gol de Erling Haaland, mantendo o aproveitamento perfeito no Campeonato Inglês.

Com a liderança isolada, o City chega ao clássico buscando manter a sequência positiva e ampliar a vantagem na ponta da tabela. Para isso, conta novamente com Haaland, além de nomes como Phil Foden e Rayan Cherki.

O Manchester City terá Jeremy Doku e Nico O'Reilly como desfalques para o duelo em Old Trafford.

Manchester United

O Manchester United chega ao clássico após empatar por 2 a 2 com o Everton, fora de casa, na rodada anterior da Premier League.

O resultado manteve o início irregular dos Red Devils no Campeonato Inglês. Em três partidas, a equipe comandada por Michael Carrick soma uma vitória, um empate e uma derrota, com quatro pontos conquistados.

Agora, o United terá pela frente o líder da competição e busca aproveitar o mando de campo para conquistar uma vitória importante. Além de valer os três pontos, o clássico pode representar uma oportunidade para a equipe ganhar confiança e se aproximar das primeiras posições.

Para o confronto, Carrick terá alguns problemas no elenco. Amad Diallo, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt e Carlos Baleba estão fora por lesão.

Histórico de confrontos

Manchester United e Manchester City já se enfrentaram 198 vezes em todas as competições.

O retrospecto é favorável ao United, que soma 81 vitórias, contra 62 triunfos do City. As equipes ainda empataram 55 partidas.

Nos últimos 10 jogos, foram quatro vitórias para cada lado e dois empates. Nessas partidas, o United marcou 11 gols e o City 15.



Onde assistir Manchester United x Manchester City ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Maguire, Martínez e Shaw; Mainoo e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Cunha; eko.

Desfalques: Amad Diallo, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt e Carlos Baleba (lesionados).

Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)

Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi e Gvardiol; Nico O'Reilly e Elliot Anderson; Rayan Cherki, Phil Foden e Antoine Semenyo; Erling Haaland.

Desfalques: Jeremy Doku e Nico O'Reilly (lesionados).

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