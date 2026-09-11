Juventude x Athletic ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada da Série B
Papo recebe equipe mineira em Caxias do Sul em busca de mais três pontos; confira os detalhes do confronto deste domingo; saiba mais
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Juventude e Athletic se enfrentam neste domingo (13), às 18h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Juventude lidera a competição com 50 pontos em 27 partidas. O Athletic aparece na 12ª colocação, com 37 pontos, e busca se aproximar da primeira metade da classificação.
Na rodada anterior, o time gaúcho venceu o Criciúma por 2 a 0, fora de casa. A equipe mineira, por outro lado, perdeu para o Cuiabá por 3 a 0, na Arena Pantanal.
Como chegam as equipes
O Juventude chega ao confronto na liderança da Série B, com 50 pontos conquistados em 27 jogos. Na rodada anterior, o clube venceu o Criciúma por 2 a 0 como visitante.
O Athletic ocupa a 12ª posição, com 37 pontos em 27 partidas. A equipe tenta se recuperar depois da derrota por 3 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal.
Histórico do confronto
No primeiro turno, Juventude e Athletic empataram por 1 a 1, em São João del-Rei.
Agora, o clube gaúcho joga diante da torcida no Alfredo Jaconi, enquanto o time mineiro busca um resultado positivo para reagir na competição.
Onde assistir ao vivo
Juventude x Athletic terá transmissão pela televisão e por plataformas de streaming.
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- TV: ESPN e XSports
- Streaming: Disney+ e SportyNet
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 28ª rodada
- Jogo: Juventude x Athletic
- Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
- Horário: 18h
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e XSports