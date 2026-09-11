Fortaleza x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 28ª rodada da Série B
Leão recebe o Vozão na Arena Castelão em confronto com objetivos distintos na tabela; confira os detalhes do clássico deste domingo
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Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (13), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Leão ocupa a quarta colocação, com 47 pontos em 27 partidas, e está dentro do G-6. O Vozão aparece em 16º, com 31 pontos, dois acima do Avaí, primeiro clube da zona de rebaixamento.
Na rodada anterior, o Fortaleza venceu o Avaí por 1 a 0, na Arena Castelão. O Ceará perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1, em Goiânia.
Como chegam as equipes
O Fortaleza inicia a rodada na quarta posição da Série B, com 47 pontos conquistados em 27 jogos. O resultado diante do Avaí manteve o clube entre os seis primeiros colocados.
O Ceará ocupa o 16º lugar, com 31 pontos. A equipe chega ao clássico após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO e tem dois pontos de vantagem para o Avaí, que abre o Z-4.
Histórico do confronto
No primeiro turno, o Ceará venceu o clássico por 2 a 1.
Agora, o Fortaleza terá o mando de campo e busca um resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados, enquanto o Vozão tenta somar pontos para ampliar a distância em relação à zona de rebaixamento.
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Onde assistir ao vivo
O clássico entre Fortaleza e Ceará terá transmissão pela televisão e pelo streaming.
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B, 28ª rodada
- Jogo: Fortaleza x Ceará
- Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
- Horário: 18h30
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Transmissão: ESPN e Disney+