fechar
Onde assistir |

Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão

Rubro-Negro recebe o Timão no Rio de Janeiro em duelo entre equipes com objetivos distintos na classificação; confira os detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 11/09/2026 às 12:44
Imagem dos jogadores do Flamengo
Imagem dos jogadores do Flamengo - Adriano Fontes/ Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (13), às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Rubro-Negro lidera a competição com 54 pontos em 26 jogos, um a mais que o Palmeiras. O Timão aparece na 12ª colocação, com 32 pontos em 26 partidas.

O duelo reúne equipes que ocupam posições diferentes na tabela e será disputado no estádio do Flamengo.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Flamengo entra na rodada na primeira colocação, com 54 pontos. Em 26 partidas, a equipe soma 16 vitórias e seis empates.

O Corinthians ocupa o 12º lugar, com 32 pontos. O clube paulista tem oito vitórias e oito empates em 26 jogos.

Histórico do confronto

No primeiro turno, Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, os times voltam a se enfrentar no Maracanã pela 27ª rodada da Série A.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir ao vivo

Flamengo x Corinthians terá transmissão na TV aberta, em canal digital e no sistema de pay-per-view.

  • TV aberta: Globo
  • Canal digital: GE TV
  • Pay-per-view: Premiere

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
  • Jogo: Flamengo x Corinthians
  • Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
  • Horário: 17h30
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo, GE TV e Premiere

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B
Série B

Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B
Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League
Premier League

Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.