Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão
Rubro-Negro recebe o Timão no Rio de Janeiro em duelo entre equipes com objetivos distintos na classificação; confira os detalhes do confronto
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Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (13), às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Rubro-Negro lidera a competição com 54 pontos em 26 jogos, um a mais que o Palmeiras. O Timão aparece na 12ª colocação, com 32 pontos em 26 partidas.
O duelo reúne equipes que ocupam posições diferentes na tabela e será disputado no estádio do Flamengo.
Como chegam as equipes
O Flamengo entra na rodada na primeira colocação, com 54 pontos. Em 26 partidas, a equipe soma 16 vitórias e seis empates.
O Corinthians ocupa o 12º lugar, com 32 pontos. O clube paulista tem oito vitórias e oito empates em 26 jogos.
Histórico do confronto
No primeiro turno, Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Agora, os times voltam a se enfrentar no Maracanã pela 27ª rodada da Série A.
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Onde assistir ao vivo
Flamengo x Corinthians terá transmissão na TV aberta, em canal digital e no sistema de pay-per-view.
- TV aberta: Globo
- Canal digital: GE TV
- Pay-per-view: Premiere
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
- Jogo: Flamengo x Corinthians
- Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
- Horário: 17h30
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo, GE TV e Premiere