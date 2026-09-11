Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão

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Rubro-Negro recebe o Timão no Rio de Janeiro em duelo entre equipes com objetivos distintos na classificação; confira os detalhes do confronto

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Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (13), às 17h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Rubro-Negro lidera a competição com 54 pontos em 26 jogos, um a mais que o Palmeiras. O Timão aparece na 12ª colocação, com 32 pontos em 26 partidas.

O duelo reúne equipes que ocupam posições diferentes na tabela e será disputado no estádio do Flamengo.

Como chegam as equipes

O Flamengo entra na rodada na primeira colocação, com 54 pontos. Em 26 partidas, a equipe soma 16 vitórias e seis empates.

O Corinthians ocupa o 12º lugar, com 32 pontos. O clube paulista tem oito vitórias e oito empates em 26 jogos.

Histórico do confronto

No primeiro turno, Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, os times voltam a se enfrentar no Maracanã pela 27ª rodada da Série A.

Onde assistir ao vivo

Flamengo x Corinthians terá transmissão na TV aberta, em canal digital e no sistema de pay-per-view.

TV aberta: Globo

Globo Canal digital: GE TV

GE TV Pay-per-view: Premiere

Ficha Técnica