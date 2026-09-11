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Ferroviária x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela Série C

Ferroviária busca aproveitar o mando de campo para se aproximar da liderança, enquanto o Paysandu tenta reagir após derrota na estreia do quadrangular

Por Lucas Valle Publicado em 11/09/2026 às 11:44
Partida entre Ferroviária e Paysandu pela primeira fase da Série C
Partida entre Ferroviária e Paysandu pela primeira fase da Série C - Jorge Luís Totti/Paysandu

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Ferroviária e Paysandu se enfrentam neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2026.

As equipes tiveram estreias diferentes no quadrangular. A Ferroviária ocupa a segunda colocação, com um ponto, após empatar em 3 a 3 com a Inter de Limeira. Já o Paysandu está em quarto, ainda sem pontuar, depois de perder por 2 a 1 para o Brusque.

Na primeira fase, os times se enfrentaram na Fonte Luminosa, com vitória da Ferroviária por 4 a 0.

Como chegam as equipes

Ferroviária

A Ferroviária estreou na segunda fase com um empate por 3 a 3 com a Inter de Limeira, fora de casa. Com um ponto, a equipe ocupa a segunda colocação do quadrangular.

Agora, a Locomotiva volta a jogar em Araraquara e busca a primeira vitória na nova fase para se aproximar da liderança.

Paysandu

O Paysandu começou o quadrangular com uma derrota por 2 a 1 para o Brusque, em casa. O resultado deixou o Papão na quarta colocação, ainda sem pontos e com saldo de gols negativo.

A equipe paraense precisa pontuar fora de casa para não se distanciar dos primeiros colocados.

Histórico de confrontos

Ferroviária e Paysandu já se enfrentaram três vezes em todas as competições, com uma vitória para cada lado e um empate.

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No encontro mais recente, pela primeira fase da Série C de 2026, a Ferroviária goleou o Paysandu por 4 a 0, na Fonte Luminosa.

Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 pela Série B de 2025. No mesmo ano, o Paysandu venceu por 2 a 1, em Belém.

Onde assistir Ferroviária x Paysandu ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Ferroviária (Técnico: Rogério Corrêa)

Dênis Júnior; Felipe Rodrigues, Zé Vitor, Gustavo Medina e Eduardo Oliveira; Rafael Carrilho, Alencar e Albano; Fau, Thiago (Maranhão) e Vitor Barreto.

Paysandu (Técnico: Júnior Rocha)

Gabriel Mesquita; Edilson Júnior, Carrerete, Gustavo Henrique e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thayllon, Kleiton e Ítalo.

Arbitragem

  • Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)
  • Assistente 1: José Romão da Silva Neto (PE)
  • Assistente 2: Fernanda Felix da Silva (AL)
  • Quarto árbitro: Gustavo Alencar Rodrigues (SP)
  • VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.