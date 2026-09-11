Elversberg x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Bundesliga
Recém-promovido, Elversberg recebe o Bayern em duelo entre equipes invictas nas primeiras rodadas do Campeonato Alemão
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Elversberg e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (13), às 10h30 (horário de Brasília), na URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg, pela 3ª rodada da Bundesliga 2026/27.
As equipes chegam ao confronto invictas no início da competição. O Elversberg soma seis pontos em dois jogos e ocupa a quarta colocação, enquanto o Bayern tem quatro pontos e aparece na sexta posição.
Momento das equipes
Bayern de Munique
O Bayern de Munique também ainda não perdeu na Bundesliga. A equipe iniciou a competição com uma vitória e um empate e soma quatro pontos em duas rodadas.
Na última partida pelo Campeonato Alemão, os bávaros empataram em 0 a 0 com o Schalke. Agora, o objetivo é voltar a vencer para se aproximar das primeiras posições.
Mesmo atuando fora de casa, o Bayern entra como favorito e aposta na experiência de jogadores como Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz para superar o recém-promovido Elversberg.
Elversberg
Recém-promovido à elite do futebol alemão, o Elversberg surpreende neste início de Bundesliga. A equipe venceu os dois primeiros jogos e soma seis pontos em seis possíveis.
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Na rodada anterior, o time superou o Borussia Mönchengladbach por 4 a 3, em uma partida movimentada. Com o resultado, o Elversberg aparece na quarta colocação e tenta manter o aproveitamento perfeito diante de um dos principais clubes do país.
O duelo contra o Bayern será um dos maiores desafios da temporada para a equipe de Spiesen-Elversberg, que busca aproveitar o fator casa para continuar entre os primeiros colocados.
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Onde assistir Elversberg x Bayern de Munique ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: OneFootball
- YouTube: SportyNet
- TV aberta: XSports
- Streaming: SportyNet
Prováveis escalações
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae (Tah) e Alphonso Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Brown e Luis Díaz; Harry Kane.
Elversberg (Técnico: Vincent Wagner)
Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr e Gunther; Keidel e Poreba; Petkov, Onyeka e Campbell; Mokwa.
- Fora: Tom Zimmerschied (lesionado)
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