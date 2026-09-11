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Elversberg x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Bundesliga

Recém-promovido, Elversberg recebe o Bayern em duelo entre equipes invictas nas primeiras rodadas do Campeonato Alemão

Por Lucas Valle Publicado em 11/09/2026 às 10:22
Davies e Musiala, jogadores do Bayern de Munique
Davies e Musiala, jogadores do Bayern de Munique - Divulgação/fcbayern

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Elversberg e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (13), às 10h30 (horário de Brasília), na URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg, pela 3ª rodada da Bundesliga 2026/27.

As equipes chegam ao confronto invictas no início da competição. O Elversberg soma seis pontos em dois jogos e ocupa a quarta colocação, enquanto o Bayern tem quatro pontos e aparece na sexta posição.

Momento das equipes

Bayern de Munique

O Bayern de Munique também ainda não perdeu na Bundesliga. A equipe iniciou a competição com uma vitória e um empate e soma quatro pontos em duas rodadas.

Na última partida pelo Campeonato Alemão, os bávaros empataram em 0 a 0 com o Schalke. Agora, o objetivo é voltar a vencer para se aproximar das primeiras posições.

Mesmo atuando fora de casa, o Bayern entra como favorito e aposta na experiência de jogadores como Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz para superar o recém-promovido Elversberg.

Elversberg

Recém-promovido à elite do futebol alemão, o Elversberg surpreende neste início de Bundesliga. A equipe venceu os dois primeiros jogos e soma seis pontos em seis possíveis.

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Na rodada anterior, o time superou o Borussia Mönchengladbach por 4 a 3, em uma partida movimentada. Com o resultado, o Elversberg aparece na quarta colocação e tenta manter o aproveitamento perfeito diante de um dos principais clubes do país.

O duelo contra o Bayern será um dos maiores desafios da temporada para a equipe de Spiesen-Elversberg, que busca aproveitar o fator casa para continuar entre os primeiros colocados.

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Onde assistir Elversberg x Bayern de Munique ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: OneFootball
  • YouTube: SportyNet
  • TV aberta: XSports
  • Streaming: SportyNet

 

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae (Tah) e Alphonso Davies; Kimmich e Pavlovic; Olise, Brown e Luis Díaz; Harry Kane.

Elversberg (Técnico: Vincent Wagner)

Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr e Gunther; Keidel e Poreba; Petkov, Onyeka e Campbell; Mokwa.

  • Fora: Tom Zimmerschied (lesionado)

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.