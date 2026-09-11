Benfica x Gil Vicente ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 6ª rodada da Primeira Liga

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Águias recebem os galos em Lisboa antes de uma sequência decisiva na temporada; confira os detalhes do confronto deste domingo; saiba mais

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Benfica e Gil Vicente se enfrentam neste domingo (13), pela sexta rodada da Primeira Liga. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.

O duelo terá início às 18h no horário de Portugal, o que corresponde às 14h no Brasil.

O Benfica soma 13 pontos e divide a segunda colocação com o Sporting, dois pontos atrás do líder FC Porto. O Gil Vicente tem sete pontos e uma partida em atraso.

O confronto acontece antes de uma sequência importante para o Benfica, que terá pela frente o Milan, na Itália, pela fase de liga da Liga Europa, e depois visitará o FC Porto pelo campeonato nacional.

Como chegam as equipes

O Benfica chega ao compromisso com 54 partidas consecutivas sem derrota no campeonato nacional. Depois de empatar por 2 a 2 com o Académico de Viseu na estreia, a equipe venceu Casa Pia, Estoril Praia, Marítimo e Moreirense nas quatro rodadas seguintes.

O Gil Vicente soma duas vitórias, contra Rio Ave e Casa Pia, além de um empate com o Famalicão e uma derrota para o Académico de Viseu. Nas duas últimas partidas pela competição, a equipe não venceu, com um empate e uma derrota.

Na classificação, o Benfica tem 13 pontos, enquanto o Gil Vicente aparece com sete pontos e um jogo a menos em relação aos seus concorrentes diretos.

Histórico recente entre os clubes

O Gil Vicente conseguiu duas vitórias consecutivas sobre o Benfica no Estádio da Luz, nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Os dois triunfos tiveram o mesmo placar: 2 a 1.

Nos dois jogos, os visitantes abriram vantagem de 2 a 0. Rúben Fernandes era o capitão dos galos nas duas partidas, enquanto Pedrinho participou diretamente dos três primeiros gols do Gil Vicente nos confrontos, com três assistências.

Na vitória de 2021, o Benfica era comandado por Jorge Jesus. No triunfo de 2022, Nélson Veríssimo estava à frente da equipe.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão em direto e exclusiva da BTV em Portugal.

No Brasil, a transmissão ainda não foi confirmada. Caso haja atualização sobre a exibição da partida no país, a matéria será atualizada.

Portugal: BTV

BTV Brasil: transmissão não confirmada

Ficha Técnica