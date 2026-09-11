Benfica x Gil Vicente ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 6ª rodada da Primeira Liga
Águias recebem os galos em Lisboa antes de uma sequência decisiva na temporada; confira os detalhes do confronto deste domingo; saiba mais
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Benfica e Gil Vicente se enfrentam neste domingo (13), pela sexta rodada da Primeira Liga. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.
O duelo terá início às 18h no horário de Portugal, o que corresponde às 14h no Brasil.
O Benfica soma 13 pontos e divide a segunda colocação com o Sporting, dois pontos atrás do líder FC Porto. O Gil Vicente tem sete pontos e uma partida em atraso.
O confronto acontece antes de uma sequência importante para o Benfica, que terá pela frente o Milan, na Itália, pela fase de liga da Liga Europa, e depois visitará o FC Porto pelo campeonato nacional.
Como chegam as equipes
O Benfica chega ao compromisso com 54 partidas consecutivas sem derrota no campeonato nacional. Depois de empatar por 2 a 2 com o Académico de Viseu na estreia, a equipe venceu Casa Pia, Estoril Praia, Marítimo e Moreirense nas quatro rodadas seguintes.
O Gil Vicente soma duas vitórias, contra Rio Ave e Casa Pia, além de um empate com o Famalicão e uma derrota para o Académico de Viseu. Nas duas últimas partidas pela competição, a equipe não venceu, com um empate e uma derrota.
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Na classificação, o Benfica tem 13 pontos, enquanto o Gil Vicente aparece com sete pontos e um jogo a menos em relação aos seus concorrentes diretos.
Histórico recente entre os clubes
O Gil Vicente conseguiu duas vitórias consecutivas sobre o Benfica no Estádio da Luz, nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Os dois triunfos tiveram o mesmo placar: 2 a 1.
Nos dois jogos, os visitantes abriram vantagem de 2 a 0. Rúben Fernandes era o capitão dos galos nas duas partidas, enquanto Pedrinho participou diretamente dos três primeiros gols do Gil Vicente nos confrontos, com três assistências.
Na vitória de 2021, o Benfica era comandado por Jorge Jesus. No triunfo de 2022, Nélson Veríssimo estava à frente da equipe.
Onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão em direto e exclusiva da BTV em Portugal.
No Brasil, a transmissão ainda não foi confirmada. Caso haja atualização sobre a exibição da partida no país, a matéria será atualizada.
- Portugal: BTV
- Brasil: transmissão não confirmada
Ficha Técnica
- Competição: Primeira Liga – 6ª rodada
- Jogo: Benfica x Gil Vicente
- Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
- Horário: 14h (de Brasília) / 18h (de Portugal)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal
- Transmissão em Portugal: BTV
- Transmissão no Brasil: não confirmada