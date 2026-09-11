fechar
Onde assistir |

Benfica x Gil Vicente ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 6ª rodada da Primeira Liga

Águias recebem os galos em Lisboa antes de uma sequência decisiva na temporada; confira os detalhes do confronto deste domingo; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 11/09/2026 às 10:20
Imagem de Vangelis Pavlidis, do Benfica
Imagem de Vangelis Pavlidis, do Benfica - Reprodução/ SL Benfica

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Benfica e Gil Vicente se enfrentam neste domingo (13), pela sexta rodada da Primeira Liga. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.

O duelo terá início às 18h no horário de Portugal, o que corresponde às 14h no Brasil.

O Benfica soma 13 pontos e divide a segunda colocação com o Sporting, dois pontos atrás do líder FC Porto. O Gil Vicente tem sete pontos e uma partida em atraso.

O confronto acontece antes de uma sequência importante para o Benfica, que terá pela frente o Milan, na Itália, pela fase de liga da Liga Europa, e depois visitará o FC Porto pelo campeonato nacional.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Benfica chega ao compromisso com 54 partidas consecutivas sem derrota no campeonato nacional. Depois de empatar por 2 a 2 com o Académico de Viseu na estreia, a equipe venceu Casa Pia, Estoril Praia, Marítimo e Moreirense nas quatro rodadas seguintes.

O Gil Vicente soma duas vitórias, contra Rio Ave e Casa Pia, além de um empate com o Famalicão e uma derrota para o Académico de Viseu. Nas duas últimas partidas pela competição, a equipe não venceu, com um empate e uma derrota.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na classificação, o Benfica tem 13 pontos, enquanto o Gil Vicente aparece com sete pontos e um jogo a menos em relação aos seus concorrentes diretos.

Leia Também

Histórico recente entre os clubes

O Gil Vicente conseguiu duas vitórias consecutivas sobre o Benfica no Estádio da Luz, nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Os dois triunfos tiveram o mesmo placar: 2 a 1.

Nos dois jogos, os visitantes abriram vantagem de 2 a 0. Rúben Fernandes era o capitão dos galos nas duas partidas, enquanto Pedrinho participou diretamente dos três primeiros gols do Gil Vicente nos confrontos, com três assistências.

Na vitória de 2021, o Benfica era comandado por Jorge Jesus. No triunfo de 2022, Nélson Veríssimo estava à frente da equipe.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão em direto e exclusiva da BTV em Portugal.

No Brasil, a transmissão ainda não foi confirmada. Caso haja atualização sobre a exibição da partida no país, a matéria será atualizada.

  • Portugal: BTV
  • Brasil: transmissão não confirmada

Ficha Técnica

  • Competição: Primeira Liga – 6ª rodada
  • Jogo: Benfica x Gil Vicente
  • Data: 13 de setembro de 2026 (domingo)
  • Horário: 14h (de Brasília) / 18h (de Portugal)
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa, Portugal
  • Transmissão em Portugal: BTV
  • Transmissão no Brasil: não confirmada

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B
Série B

Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B
Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League
Premier League

Manchester United x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.