Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B

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Dragão tenta entrar no G-6, enquanto o Tigre busca reagir para permanecer entre os primeiros colocados da competição

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Atlético-GO e Criciúma se enfrentam neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Criciúma é o quinto colocado, com 47 pontos em 27 jogos, enquanto o Atlético-GO aparece em sétimo, com 43 pontos, mesma pontuação do Operário-PR, que fecha atualmente o G-6.

Como chegam as equipes

Atlético-GO

O Atlético-GO chega ao confronto motivado pela vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última rodada, no Estádio Antônio Accioly. O resultado manteve o Dragão próximo da zona de classificação para a Série A.

Com 43 pontos em 27 partidas, a equipe comandada por Roger Silva ocupa a sétima colocação e está apenas três pontos atrás do Criciúma. Uma vitória neste domingo pode colocar o time goiano dentro do G-6.

O mando de campo aparece como um dos trunfos do Atlético-GO para o duelo direto. A equipe busca aproveitar o apoio da torcida para ultrapassar o Operário-PR e entrar na zona de classificação.

Para a partida, o Dragão terá Ewerthon, lesionado no tornozelo, e Netinho, expulso, como desfalques.

Criciúma

O Criciúma chega para a partida após ser derrotado pelo Juventude por 2 a 0, no Estádio Heriberto Hülse. O resultado fez o Tigre perder a oportunidade de se aproximar da liderança da Série B.

Mesmo assim, a equipe catarinense segue na quinta colocação, com 47 pontos em 27 jogos, dentro da zona de acesso à Série A.

Agora, o objetivo é reagir fora de casa e defender a posição no G-6. Uma vitória diante do Atlético-GO também pode ser importante para abrir vantagem sobre os concorrentes que aparecem logo abaixo na classificação.

O técnico Eduardo Baptista terá dois desfalques para o confronto. Luciano Castán está fora por lesão na coxa, enquanto Fellipe Mateus cumpre suspensão.

Histórico de confrontos

Atlético-GO e Criciúma já se enfrentaram 16 vezes em todas as competições, com sete vitórias do Criciúma, seis do Atlético-GO e três empates.

O retrospecto recente é ainda mais favorável ao Tigre. Nos últimos três anos, os clubes se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do Criciúma, um empate e apenas um triunfo do Atlético-GO.

Nesse período, o time catarinense marcou 11 gols, enquanto o Dragão balançou as redes cinco vezes.

No primeiro turno da Série B, as equipes empataram por 1 a 1, em Criciúma.

Onde assistir Atlético-GO x Criciúma ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN



ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)

Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Marrony; Henrique Freitas, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

Desfalques: Ewerthon (lesão no tornozelo) e Netinho (suspenso após cartão vermelho).

Ewerthon (lesão no tornozelo) e Netinho (suspenso após cartão vermelho). Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Leandro Vilela, Junior Barreto, Bruno José, Yuri, João Pedro Silva, Tito, Leo Jacó e Natã Felipe.

Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero e Marcelo Hermes; Waguininho e Diego Gonçalves.

Desfalques: Luciano Castán (lesão na coxa) e Fellipe Mateus (suspenso).

Luciano Castán (lesão na coxa) e Fellipe Mateus (suspenso). Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Diego Gonçalves, Nicolas e Tiaguinho.

Arbitragem