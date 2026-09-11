Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 28ª rodada da Série B
Dragão tenta entrar no G-6, enquanto o Tigre busca reagir para permanecer entre os primeiros colocados da competição
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Atlético-GO e Criciúma se enfrentam neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto em situações diferentes na tabela. O Criciúma é o quinto colocado, com 47 pontos em 27 jogos, enquanto o Atlético-GO aparece em sétimo, com 43 pontos, mesma pontuação do Operário-PR, que fecha atualmente o G-6.
Como chegam as equipes
Atlético-GO
O Atlético-GO chega ao confronto motivado pela vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na última rodada, no Estádio Antônio Accioly. O resultado manteve o Dragão próximo da zona de classificação para a Série A.
Com 43 pontos em 27 partidas, a equipe comandada por Roger Silva ocupa a sétima colocação e está apenas três pontos atrás do Criciúma. Uma vitória neste domingo pode colocar o time goiano dentro do G-6.
O mando de campo aparece como um dos trunfos do Atlético-GO para o duelo direto. A equipe busca aproveitar o apoio da torcida para ultrapassar o Operário-PR e entrar na zona de classificação.
Para a partida, o Dragão terá Ewerthon, lesionado no tornozelo, e Netinho, expulso, como desfalques.
Criciúma
O Criciúma chega para a partida após ser derrotado pelo Juventude por 2 a 0, no Estádio Heriberto Hülse. O resultado fez o Tigre perder a oportunidade de se aproximar da liderança da Série B.
Mesmo assim, a equipe catarinense segue na quinta colocação, com 47 pontos em 27 jogos, dentro da zona de acesso à Série A.
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Agora, o objetivo é reagir fora de casa e defender a posição no G-6. Uma vitória diante do Atlético-GO também pode ser importante para abrir vantagem sobre os concorrentes que aparecem logo abaixo na classificação.
O técnico Eduardo Baptista terá dois desfalques para o confronto. Luciano Castán está fora por lesão na coxa, enquanto Fellipe Mateus cumpre suspensão.
Histórico de confrontos
Atlético-GO e Criciúma já se enfrentaram 16 vezes em todas as competições, com sete vitórias do Criciúma, seis do Atlético-GO e três empates.
O retrospecto recente é ainda mais favorável ao Tigre. Nos últimos três anos, os clubes se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do Criciúma, um empate e apenas um triunfo do Atlético-GO.
Nesse período, o time catarinense marcou 11 gols, enquanto o Dragão balançou as redes cinco vezes.
No primeiro turno da Série B, as equipes empataram por 1 a 1, em Criciúma.
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Onde assistir Atlético-GO x Criciúma ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Marrony; Henrique Freitas, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
- Desfalques: Ewerthon (lesão no tornozelo) e Netinho (suspenso após cartão vermelho).
- Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Leandro Vilela, Junior Barreto, Bruno José, Yuri, João Pedro Silva, Tito, Leo Jacó e Natã Felipe.
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Airton; Bruno Alves, Rodrigo e César Martins; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero e Marcelo Hermes; Waguininho e Diego Gonçalves.
- Desfalques: Luciano Castán (lesão na coxa) e Fellipe Mateus (suspenso).
- Pendurados: Guilherme Lobo, Marcelo Hermes, Rodrigo Fagundes, Jhonata Robert, Ruan Rodrigues, Diego Gonçalves, Nicolas e Tiaguinho.
Arbitragem
- Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
- Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)
- Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- Quarto árbitro: Jean Carlos da Silva Narciso (GO)
- VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)