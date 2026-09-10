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Santos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão

Peixe busca somar pontos em casa, enquanto a Raposa tenta manter posição na parte de cima da tabela; confira os detalhes do duelo; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 10/09/2026 às 14:13
Imagem do atacante Neymar Jr., do Santos
Imagem do atacante Neymar Jr., do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

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Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (12), às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Peixe ocupa a 13ª colocação, com 32 pontos em 25 partidas. A Raposa aparece na sexta posição, com 42 pontos somados em 26 jogos.

O confronto encerra a programação de sábado pela competição nacional.

Como chegam as equipes

O Santos entra na rodada na 13ª posição da tabela, com 32 pontos conquistados em 25 jogos.

O Cruzeiro ocupa o sexto lugar, com 42 pontos em 26 partidas, e chega ao compromisso entre os clubes que estão na parte superior da classificação.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Santos empataram por 0 a 0, no Mineirão, pela oitava rodada.

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Onde assistir ao vivo

A partida entre Santos e Cruzeiro terá transmissão pela televisão fechada e também via pay-per-view.

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  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere

Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
  • Jogo: Santos x Cruzeiro
  • Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 21h
  • Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.