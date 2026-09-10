Santos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão
Peixe busca somar pontos em casa, enquanto a Raposa tenta manter posição na parte de cima da tabela; confira os detalhes do duelo; saiba mais
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Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (12), às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Peixe ocupa a 13ª colocação, com 32 pontos em 25 partidas. A Raposa aparece na sexta posição, com 42 pontos somados em 26 jogos.
O confronto encerra a programação de sábado pela competição nacional.
Como chegam as equipes
O Santos entra na rodada na 13ª posição da tabela, com 32 pontos conquistados em 25 jogos.
O Cruzeiro ocupa o sexto lugar, com 42 pontos em 26 partidas, e chega ao compromisso entre os clubes que estão na parte superior da classificação.
Histórico do confronto
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Santos empataram por 0 a 0, no Mineirão, pela oitava rodada.
Onde assistir ao vivo
A partida entre Santos e Cruzeiro terá transmissão pela televisão fechada e também via pay-per-view.
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- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
- Jogo: Santos x Cruzeiro
- Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
- Horário: 21h
- Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
- Transmissão: SporTV e Premiere