Santos x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão

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Peixe busca somar pontos em casa, enquanto a Raposa tenta manter posição na parte de cima da tabela; confira os detalhes do duelo; saiba mais

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Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (12), às 21h, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Peixe ocupa a 13ª colocação, com 32 pontos em 25 partidas. A Raposa aparece na sexta posição, com 42 pontos somados em 26 jogos.

O confronto encerra a programação de sábado pela competição nacional.

Como chegam as equipes

O Santos entra na rodada na 13ª posição da tabela, com 32 pontos conquistados em 25 jogos.

O Cruzeiro ocupa o sexto lugar, com 42 pontos em 26 partidas, e chega ao compromisso entre os clubes que estão na parte superior da classificação.

Histórico do confronto

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Santos empataram por 0 a 0, no Mineirão, pela oitava rodada.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Santos e Cruzeiro terá transmissão pela televisão fechada e também via pay-per-view.

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Ficha Técnica