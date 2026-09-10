fechar
Onde assistir |

Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da La Liga

Merengues retornam ao estádio após primeiro revés no campeonato, enquanto adversários buscam novo resultado positivo na temporada; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 10/09/2026 às 12:15
Real Madrid em comemoração de gol de Mbappé
Real Madrid em comemoração de gol de Mbappé - Divulgação/Real Madrid

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Bernabéu, em Madri. A partida é válida pela 5ª rodada da La Liga.

O Real Madrid ocupa a terceira colocação, com nove pontos em quatro partidas. O Rayo Vallecano aparece no 14º lugar, com quatro pontos.

O confronto marca o retorno dos Merengues ao Bernabéu após a primeira derrota na competição nacional.

Como chegam as equipes

Real Madrid

O Real Madrid soma três vitórias e uma derrota nas quatro primeiras rodadas da La Liga. Na partida mais recente, a equipe foi derrotada pelo Real Betis por 1 a 0, fora de casa.

Com nove pontos, o time merengue ocupa atualmente a terceira posição da tabela e busca voltar a vencer diante de sua torcida.

Rayo Vallecano

O Rayo Vallecano conquistou sua primeira vitória na La Liga na rodada anterior. A equipe derrotou o Racing Santander por 3 a 2, com dois gols de Sergio Camello.

O resultado levou o clube aos quatro pontos e à 14ª colocação da classificação.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir ao vivo

Real Madrid x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Ficha Técnica

  • Jogo: Real Madrid x Rayo Vallecano
  • Competição: La Liga – 5ª rodada
  • Data: 12/09/2026 (sábado)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Bernabéu, Madri
  • Onde assistir ao vivo: CazéTV

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Liverpool x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League
Premier League

Liverpool x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League
Chapecoense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série A
Série A

Chapecoense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série A

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.