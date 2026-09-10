Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da La Liga
Merengues retornam ao estádio após primeiro revés no campeonato, enquanto adversários buscam novo resultado positivo na temporada; saiba mais
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Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Bernabéu, em Madri. A partida é válida pela 5ª rodada da La Liga.
O Real Madrid ocupa a terceira colocação, com nove pontos em quatro partidas. O Rayo Vallecano aparece no 14º lugar, com quatro pontos.
O confronto marca o retorno dos Merengues ao Bernabéu após a primeira derrota na competição nacional.
Como chegam as equipes
Real Madrid
O Real Madrid soma três vitórias e uma derrota nas quatro primeiras rodadas da La Liga. Na partida mais recente, a equipe foi derrotada pelo Real Betis por 1 a 0, fora de casa.
Com nove pontos, o time merengue ocupa atualmente a terceira posição da tabela e busca voltar a vencer diante de sua torcida.
Rayo Vallecano
O Rayo Vallecano conquistou sua primeira vitória na La Liga na rodada anterior. A equipe derrotou o Racing Santander por 3 a 2, com dois gols de Sergio Camello.
O resultado levou o clube aos quatro pontos e à 14ª colocação da classificação.
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Onde assistir ao vivo
Real Madrid x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo pela CazéTV.
Ficha Técnica
- Jogo: Real Madrid x Rayo Vallecano
- Competição: La Liga – 5ª rodada
- Data: 12/09/2026 (sábado)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Bernabéu, Madri
- Onde assistir ao vivo: CazéTV