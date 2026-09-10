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Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão

Verdão recebe o Tricolor em casa pela reta do campeonato; confira os principais detalhes do clássico deste sábado pela competição; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 10/09/2026 às 14:21
Flaco López, atacante do Palmeiras
Flaco López, atacante do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

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Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 18h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Verdão ocupa a segunda colocação, com 53 pontos em 26 jogos. O Tricolor aparece em décimo, com 33 pontos em 25 partidas.

O clássico paulista será disputado na casa do Palmeiras pela rodada da Série A.

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Como chegam as equipes

O Palmeiras inicia a rodada na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados em 26 partidas.

O São Paulo aparece na décima colocação, com 33 pontos em 25 jogos.

Histórico do confronto

No primeiro turno, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo

O clássico entre Palmeiras e São Paulo terá transmissão no sistema de pay-per-view.

  • Pay-per-view: Premiere

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Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
  • Jogo: Palmeiras x São Paulo
  • Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 18h30
  • Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.