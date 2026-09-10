Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão
Verdão recebe o Tricolor em casa pela reta do campeonato; confira os principais detalhes do clássico deste sábado pela competição; confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (12), às 18h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Verdão ocupa a segunda colocação, com 53 pontos em 26 jogos. O Tricolor aparece em décimo, com 33 pontos em 25 partidas.
O clássico paulista será disputado na casa do Palmeiras pela rodada da Série A.
Como chegam as equipes
O Palmeiras inicia a rodada na segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos conquistados em 26 partidas.
O São Paulo aparece na décima colocação, com 33 pontos em 25 jogos.
Histórico do confronto
No primeiro turno, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir ao vivo
O clássico entre Palmeiras e São Paulo terá transmissão no sistema de pay-per-view.
- Pay-per-view: Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
- Jogo: Palmeiras x São Paulo
- Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
- Horário: 18h30
- Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
- Transmissão: Premiere