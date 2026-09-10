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Liverpool x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League

Reds defendem invencibilidade na Premier League diante de um Fulham que ainda busca os primeiros pontos na competição e tenta deixar a zona

Por Lucas Valle Publicado em 10/09/2026 às 10:01
Mac Allister, meio-campista do Liverpool
Mac Allister, meio-campista do Liverpool - Divulgação/Liverpoolfc

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Liverpool e Fulham se enfrentam neste sábado (12), às 11h (horário de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 4ª rodada da Premier League 2026/27.

O Liverpool ocupa a sexta colocação, com cinco pontos em três partidas. Já o Fulham aparece em 19º lugar e ainda não pontuou na competição.

Como chegam as equipes

Liverpool

O Liverpool segue invicto na Premier League, com uma vitória e dois empates. Na rodada anterior, os Reds venceram o Ipswich Town por 2 a 0, fora de casa.

Fulham

O Fulham ainda busca seus primeiros pontos no campeonato. Na última rodada, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Crystal Palace, em Craven Cottage.

 

Histórico entre Liverpool e Fulham

Liverpool e Fulham já se enfrentaram 81 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável aos Reds, que somam 46 vitórias, contra 14 triunfos do Fulham e 21 empates.

Nos últimos dez encontros, o Liverpool também leva vantagem, com cinco vitórias. Outros quatro jogos terminaram empatados, enquanto o Fulham venceu uma vez.

Nesse recorte, foram marcados 36 gols, sendo 21 do Liverpool e 15 do Fulham.

 

Onde assistir Liverpool x Fulham ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Ronald Araújo (Frimpong), Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Victor Munoz; Isak.

  • Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké, Joseph Gomez e Federico Chiesa.

Fulham (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Leno; Castagne, Bassey, Andersen e Robinson; Berge (Shea Charles), Iwobi, César Palacios, Bobb e King; Gonzalo García.

  • Desfalques: Tom Cairney.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.