Liverpool x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Reds defendem invencibilidade na Premier League diante de um Fulham que ainda busca os primeiros pontos na competição e tenta deixar a zona

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Liverpool e Fulham se enfrentam neste sábado (12), às 11h (horário de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 4ª rodada da Premier League 2026/27.

O Liverpool ocupa a sexta colocação, com cinco pontos em três partidas. Já o Fulham aparece em 19º lugar e ainda não pontuou na competição.

Como chegam as equipes

Liverpool

O Liverpool segue invicto na Premier League, com uma vitória e dois empates. Na rodada anterior, os Reds venceram o Ipswich Town por 2 a 0, fora de casa.

Fulham

O Fulham ainda busca seus primeiros pontos no campeonato. Na última rodada, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Crystal Palace, em Craven Cottage.

Histórico entre Liverpool e Fulham

Liverpool e Fulham já se enfrentaram 81 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável aos Reds, que somam 46 vitórias, contra 14 triunfos do Fulham e 21 empates.

Nos últimos dez encontros, o Liverpool também leva vantagem, com cinco vitórias. Outros quatro jogos terminaram empatados, enquanto o Fulham venceu uma vez.

Nesse recorte, foram marcados 36 gols, sendo 21 do Liverpool e 15 do Fulham.

Onde assistir Liverpool x Fulham ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Youtube: CazéTV

CazéTV Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Ronald Araújo (Frimpong), Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Victor Munoz; Isak.

Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké, Joseph Gomez e Federico Chiesa.

Fulham (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Leno; Castagne, Bassey, Andersen e Robinson; Berge (Shea Charles), Iwobi, César Palacios, Bobb e King; Gonzalo García.

Desfalques: Tom Cairney.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!