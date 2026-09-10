Liverpool x Fulham: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 4ª rodada da Premier League
Reds defendem invencibilidade na Premier League diante de um Fulham que ainda busca os primeiros pontos na competição e tenta deixar a zona
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Liverpool e Fulham se enfrentam neste sábado (12), às 11h (horário de Brasília), em Anfield, em Liverpool, pela 4ª rodada da Premier League 2026/27.
O Liverpool ocupa a sexta colocação, com cinco pontos em três partidas. Já o Fulham aparece em 19º lugar e ainda não pontuou na competição.
Como chegam as equipes
Liverpool
O Liverpool segue invicto na Premier League, com uma vitória e dois empates. Na rodada anterior, os Reds venceram o Ipswich Town por 2 a 0, fora de casa.
Fulham
O Fulham ainda busca seus primeiros pontos no campeonato. Na última rodada, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Crystal Palace, em Craven Cottage.
Histórico entre Liverpool e Fulham
Liverpool e Fulham já se enfrentaram 81 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável aos Reds, que somam 46 vitórias, contra 14 triunfos do Fulham e 21 empates.
Nos últimos dez encontros, o Liverpool também leva vantagem, com cinco vitórias. Outros quatro jogos terminaram empatados, enquanto o Fulham venceu uma vez.
Nesse recorte, foram marcados 36 gols, sendo 21 do Liverpool e 15 do Fulham.
Onde assistir Liverpool x Fulham ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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- Youtube: CazéTV
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Prováveis escalações
Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Ronald Araújo (Frimpong), Jérémy Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister e Szoboszlai; Gakpo, Wirtz e Victor Munoz; Isak.
- Desfalques: Conor Bradley, Giovanni Leoni, Hugo Ekitiké, Joseph Gomez e Federico Chiesa.
Fulham (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Leno; Castagne, Bassey, Andersen e Robinson; Berge (Shea Charles), Iwobi, César Palacios, Bobb e King; Gonzalo García.
- Desfalques: Tom Cairney.
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