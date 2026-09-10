Grêmio x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão
Tricolor gaúcho recebe o clube carioca em duelo entre equipes próximas da zona de rebaixamento; confira os detalhes da partida; saiba mais
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Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Tricolor gaúcho ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos em 25 jogos. O clube carioca aparece em 17º, com 25 pontos também em 25 partidas.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na parte de baixo da classificação da Série A.
Como chegam as equipes
O Grêmio inicia a rodada na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos conquistados em 25 partidas.
O Vasco ocupa o 17º lugar, com 25 pontos em 25 jogos.
Histórico do confronto
No primeiro turno, o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir ao vivo
O confronto entre Grêmio e Vasco terá transmissão no sistema de pay-per-view.
- Pay-per-view: Premiere
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Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
- Jogo: Grêmio x Vasco
- Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
- Horário: 16h
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Premiere