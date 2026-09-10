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Grêmio x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão

Tricolor gaúcho recebe o clube carioca em duelo entre equipes próximas da zona de rebaixamento; confira os detalhes da partida; saiba mais

Por Thiago Seabra, Lucas Valle Publicado em 10/09/2026 às 15:07
- LUCAS UEBEL/GREMIO

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Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Tricolor gaúcho ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos em 25 jogos. O clube carioca aparece em 17º, com 25 pontos também em 25 partidas.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na parte de baixo da classificação da Série A.

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Como chegam as equipes

O Grêmio inicia a rodada na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos conquistados em 25 partidas.

O Vasco ocupa o 17º lugar, com 25 pontos em 25 jogos.

Histórico do confronto

No primeiro turno, o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo

O confronto entre Grêmio e Vasco terá transmissão no sistema de pay-per-view.

  • Pay-per-view: Premiere

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Ficha Técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 – 27ª rodada
  • Jogo: Grêmio x Vasco
  • Data: 12 de setembro de 2026 (sábado)
  • Horário: 16h
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.