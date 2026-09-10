Grêmio x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e informações pela 27ª rodada do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor gaúcho recebe o clube carioca em duelo entre equipes próximas da zona de rebaixamento; confira os detalhes da partida; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Tricolor gaúcho ocupa a 15ª colocação, com 28 pontos em 25 jogos. O clube carioca aparece em 17º, com 25 pontos também em 25 partidas.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na parte de baixo da classificação da Série A.

Como chegam as equipes

O Grêmio inicia a rodada na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos conquistados em 25 partidas.

O Vasco ocupa o 17º lugar, com 25 pontos em 25 jogos.

Histórico do confronto

No primeiro turno, o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo

O confronto entre Grêmio e Vasco terá transmissão no sistema de pay-per-view.

Pay-per-view: Premiere

Ficha Técnica