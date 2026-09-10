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Chapecoense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série A

Verdão e Timão se enfrentam na Arena Condá em duelo pela parte inferior da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 10/09/2026 às 12:11 | Atualizado em 10/09/2026 às 12:16
Partida entre Internacional e Chapecoense pelo 1° turno do Brasileirão
Partida entre Internacional e Chapecoense pelo 1° turno do Brasileirão - Rafael Bressan/ACF

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Chapecoense e Internacional se enfrentam neste sábado (12), às 17h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes estão na parte de baixo da tabela. O Internacional ocupa a 18ª colocação, com 25 pontos em 26 jogos, enquanto a Chapecoense aparece em 20º lugar, com 17 pontos em 25 partidas.

Como chegam as equipes

Chapecoense

A Chapecoense entra em campo na última colocação, com 17 pontos em 25 partidas. A equipe busca uma vitória em casa para iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento.

Internacional

O Internacional ocupa a 18ª posição, com 25 pontos em 26 jogos. O Colorado também precisa pontuar para tentar deixar a zona de rebaixamento.

 

Onde assistir Chapecoense x Internacional ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV aberta: Record
  • Streaming: CazéTV
  • Pay-per-view: Premiere

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Prováveis escalações

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho, Sanabria e Carbonero.

  • Desfalques: Victor Gabriel (suspenso), Rochet, Kayky, Allex e Benjamin Arhin (lesionados), Matheus Bahia (suspenso pelo cartão vermelho) e Braian Aguirre (terceiro cartão amarelo).
  • Pendurados: Vitinho, Guillermo Mapirán, Villagra, Ronaldo, Rafael Borré e Matheus Cunha.

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)

Anderson; Everton, Kauan Faria, Eduardo Doma e Fernando; Bruno Matias (Camilo), Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Túlio Eduardo e Marcinho.

  • Desfalques: Max, Rafael Carvalheira e Heitor.
  • Pendurados: Eduardo Doma, Giovanni Augusto, Ênio, João Paulo, Rafael Carvalheira, Rubens Tadeu, Marcos Vinicius e Yago Felipe.

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Assistente 2: Guilherme Dias Camilo (MG)
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.