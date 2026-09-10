Botafogo-PB x Floresta ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série C

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Paraibanos e cearenses tentam reagir após derrotas na estreia do quadrangular e entram em campo em busca dos primeiros pontos; saiba mais

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Botafogo-PB e Floresta se enfrentam neste sábado (12), às 17h (de Brasília), no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa.

A partida é válida pela segunda rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. As duas equipes estrearam nesta fase com derrotas e ainda não somaram pontos.

O Alvinegro da Estrela Vermelha perdeu por 1 a 0 para o Santa Cruz, na Arena Pernambuco. Já o Verdão da Vila foi derrotado pelo Maringá pelo mesmo placar, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Como chegam as equipes

O Botafogo-PB iniciou o quadrangular com derrota para o Santa Cruz por 1 a 0. Eron marcou de pênalti para os pernambucanos, em uma partida disputada na Arena Pernambuco.

O resultado aumentou a importância do confronto em João Pessoa, já que a fase decisiva possui apenas seis rodadas. O time paraibano busca aproveitar o mando de campo para conquistar os primeiros pontos e voltar à disputa pelo acesso.

O Floresta também estreou com revés por 1 a 0, diante do Maringá, no Estádio Presidente Vargas. Pelo segundo ano consecutivo, o clube cearense chegou ao quadrangular final e tenta avançar à Série B após ficar fora do acesso em 2025 pelo critério de gols marcados.

O confronto também marca o reencontro de Leston Júnior com o Botafogo-PB. O treinador do Floresta foi campeão paraibano pelo clube em 2018.

Onde assistir ao vivo

Botafogo-PB x Floresta terá transmissão ao vivo com imagens pelo SportyNet+, no YouTube.

Possíveis escalações

Botafogo-PB

Técnico: Marcelo Fernandes

Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Saimon e PK; Jhonata Varela, Lucas Cândido, Dudu Hatamoto e Nenê; Rodolfo e Henrique Dourado.

O Botafogo-PB não poderá contar com Igor Maduro e Igor Morais, que são desfalques para a partida.

Floresta

Técnico: Leston Júnior

Dheimison; Eliandro, Eduardo, Islan, João Victor e Caique; Nonato, Buga e Danrley; Rafinha e Thálisson.

Imagem do jogador Nenê, do Botafogo-PB, na Série C - @joaonetofotos/ Botafogo-PB

Histórico do confronto

O Floresta possui um tabu favorável atuando no Almeidão pela Série C. Em cinco partidas disputadas em João Pessoa, o time cearense soma três vitórias e dois empates contra o Botafogo-PB.

O último encontro aconteceu em 25 de agosto de 2026, ainda pela primeira fase da competição. Na ocasião, o Floresta venceu por 2 a 1 em João Pessoa.

Em contrapartida, quando os confrontos são realizados no Ceará, o Botafogo-PB nunca foi derrotado pelo adversário.

Ingressos

O Botafogo-PB colocou ingressos promocionais com desconto de 50% até 11 de setembro ou enquanto durar o lote. Os valores promocionais são válidos para os setores Sol e Sombra.

Setor Sol: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) Setor Sombra: R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia-entrada)

R$ 45 (inteira) e R$ 22,50 (meia-entrada) Setor Cadeiras: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia-entrada)

Também está disponível um combo para os três jogos do Botafogo-PB em casa no quadrangular, com valores de R$ 65 para Sol, R$ 120 para Sombra e R$ 300 para Cadeiras.

Ficha Técnica