Borussia Dortmund x Paderborn ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre a partida do Campeonato Alemão

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BVB recebe adversário no Signal Iduna Park em busca de mais um triunfo, enquanto visitante tenta conquistar sua primeira vitória; confira

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Borussia Dortmund e Paderborn se enfrentam neste sábado (12), às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. O confronto é válido pela 3ª rodada da Bundesliga.

O Borussia Dortmund ocupa a terceira colocação, com seis pontos em dois jogos. O Paderborn aparece no 12º lugar, com um ponto.

Enquanto o BVB tenta manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão, o adversário busca seu primeiro triunfo na competição.

Como chegam as equipes

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund venceu os dois primeiros jogos da Bundesliga e soma seis pontos na competição. Na rodada anterior, o BVB conseguiu a virada e derrotou o Hoffenheim por 3 a 2, fora de casa.

Com a campanha perfeita até o momento, o time ocupa a terceira posição e volta a jogar diante de sua torcida nesta rodada.

Paderborn

O Paderborn ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Alemão. Na estreia, a equipe empatou sem gols com o Mainz.

Na rodada seguinte, o time foi derrotado pelo Freiburg por 1 a 0 e permanece com um ponto na competição, ocupando a 12ª colocação.

Onde assistir ao vivo

Borussia Dortmund x Paderborn terá transmissão ao vivo pelo OneFootball.

Ficha Técnica