Borussia Dortmund x Paderborn ao vivo: onde assistir, horário e tudo sobre a partida do Campeonato Alemão
BVB recebe adversário no Signal Iduna Park em busca de mais um triunfo, enquanto visitante tenta conquistar sua primeira vitória; confira
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Borussia Dortmund e Paderborn se enfrentam neste sábado (12), às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. O confronto é válido pela 3ª rodada da Bundesliga.
O Borussia Dortmund ocupa a terceira colocação, com seis pontos em dois jogos. O Paderborn aparece no 12º lugar, com um ponto.
Enquanto o BVB tenta manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão, o adversário busca seu primeiro triunfo na competição.
Como chegam as equipes
Borussia Dortmund
O Borussia Dortmund venceu os dois primeiros jogos da Bundesliga e soma seis pontos na competição. Na rodada anterior, o BVB conseguiu a virada e derrotou o Hoffenheim por 3 a 2, fora de casa.
Com a campanha perfeita até o momento, o time ocupa a terceira posição e volta a jogar diante de sua torcida nesta rodada.
Paderborn
O Paderborn ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Alemão. Na estreia, a equipe empatou sem gols com o Mainz.
Na rodada seguinte, o time foi derrotado pelo Freiburg por 1 a 0 e permanece com um ponto na competição, ocupando a 12ª colocação.
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Onde assistir ao vivo
Borussia Dortmund x Paderborn terá transmissão ao vivo pelo OneFootball.
Ficha Técnica
- Jogo: Borussia Dortmund x Paderborn
- Competição: Bundesliga – 3ª rodada
- Data: 12/09/2026 (sábado)
- Horário: 10h30 (de Brasília)
- Local: Signal Iduna Park, Dortmund
- Onde assistir ao vivo: OneFootball