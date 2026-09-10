Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série A
Galo busca se aproximar do G-4 jogando em casa, enquanto o Tricolor tenta defender a quarta colocação e aumentar a vantagem sobre os concorrentes
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Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado (12), às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes estão na primeira metade da classificação. O Fluminense ocupa a quarta colocação, com 45 pontos em 26 jogos, enquanto o Atlético-MG aparece em oitavo, com 36 pontos em 25 partidas.
Como chegam as equipes
Atlético-MG
O Atlético-MG entra em campo na oitava posição, com 36 pontos em 25 partidas. O Galo busca aproveitar o mando de campo para somar pontos e se aproximar dos primeiros colocados.
Para o confronto, o técnico Eduardo Domínguez terá seis desfalques: Cuello, suspenso, além de Everson, Ruan Tressoldi, Léo Duarte, Tomás Pérez e Thiago Borbas, que estão lesionados.
Fluminense
O Fluminense ocupa a quarta colocação, com 45 pontos em 26 jogos. O Tricolor tenta manter a posição entre os primeiros colocados e ampliar a vantagem sobre os concorrentes.
O técnico Marcão não poderá contar com John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Alisson, Freytes e Matheus Reis, todos lesionados.
Histórico de confrontos
Atlético-MG e Fluminense já se enfrentaram 86 vezes em todas as competições. O retrospecto é favorável ao Galo, que soma 36 vitórias, contra 25 triunfos do Fluminense e 25 empates.
No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Fluminense levou a melhor e venceu por 1 a 0, no Maracanã, pela oitava rodada.
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Onde assistir Atlético-MG x Fluminense ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- pay-per-view: Premiere
Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco (Maycon), Fred, Bernard e Minda; Cassierra (Reinier).
- Desfalques: Ruan Tressoldi, Léo Duarte, Tomás Pérez e Thiago Borbas (lesionados).
- Pendurado: Cuello, Lyanco, Tomás Pérez, Junior Alonso e Cissé
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.
- Desfalques: John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Alisson, Freytes e Matheus Reis (lesionados).
- Pendurados: Nonato, Arana, Ganso, Canobbio, Savarino, Freytes e Hulk.
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
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