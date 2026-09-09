Vila Nova x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clássico goiano coloca o Vila Nova no G-6 diante de um Goiás que busca se aproximar da parte de cima da tabela da Série B

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Vila Nova e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao clássico com objetivos diferentes na tabela. O Vila Nova ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, e busca permanecer no G-6. Já o Goiás aparece em 12º lugar, com 36 pontos, e tenta se aproximar das primeiras posições.

No primeiro turno, o Goiás venceu o clássico por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro. Agora, o Vila Nova terá o mando de campo e busca dar o troco para seguir na briga pelo acesso.

Como chegam as equipes

Vila Nova

O Vila Nova chega ao clássico dentro do G-6 da Série B, ocupando a quarta posição com 44 pontos. A equipe goiana busca mais uma vitória para se manter entre os primeiros colocados.

Goiás



O Goiás aparece na 12ª colocação, com 36 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação. O Esmeraldino venceu o clássico do primeiro turno por 1 a 0 e busca repetir o resultado como visitante.

Onde assistir Vila Nova x Goiás ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)

Helton Leite; Hayner, Breno Bora, Rodrigo Esmeraldo e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.

Desfalques: Tiago Pagnussat (suspenso pelo cartão vermelho) e Nathan Camargo (terceiro cartão amarelo).

Tiago Pagnussat (suspenso pelo cartão vermelho) e Nathan Camargo (terceiro cartão amarelo). Pendurados: Rafael Silva, Hayner, Nathan Camargo, Elias e Gustavo Puskas.

Goiás (Técnico: Mozart)

Tadeu; Marcos Vinícius, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Lourenço e Filipe Machado; Jean Carlos, Lucas Rodrigues e Kadu; Felipe Clemente.

Desfalques: Anselmo Ramon, Nicolas e Luiz Felipe (suspenso pelo cartão vermelho).

Anselmo Ramon, Nicolas e Luiz Felipe (suspenso pelo cartão vermelho). Pendurados: Lourenço, Baldória, Esli García, Rodrigo Soares, Marcos Vinícius e Filipe Machado.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

Luciane Rodrigues dos Santos (RS) Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)

Osimar Moreira da Silva Junior (GO) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!