Vila Nova x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 27ª rodada da Série B
Clássico goiano coloca o Vila Nova no G-6 diante de um Goiás que busca se aproximar da parte de cima da tabela da Série B
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Vila Nova e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao clássico com objetivos diferentes na tabela. O Vila Nova ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, e busca permanecer no G-6. Já o Goiás aparece em 12º lugar, com 36 pontos, e tenta se aproximar das primeiras posições.
No primeiro turno, o Goiás venceu o clássico por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro. Agora, o Vila Nova terá o mando de campo e busca dar o troco para seguir na briga pelo acesso.
Como chegam as equipes
Vila Nova
O Vila Nova chega ao clássico dentro do G-6 da Série B, ocupando a quarta posição com 44 pontos. A equipe goiana busca mais uma vitória para se manter entre os primeiros colocados.
Goiás
O Goiás aparece na 12ª colocação, com 36 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação. O Esmeraldino venceu o clássico do primeiro turno por 1 a 0 e busca repetir o resultado como visitante.
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Onde assistir Vila Nova x Goiás ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Vila Nova (Técnico: Guto Ferreira)
Helton Leite; Hayner, Breno Bora, Rodrigo Esmeraldo e Higor; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.
- Desfalques: Tiago Pagnussat (suspenso pelo cartão vermelho) e Nathan Camargo (terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Rafael Silva, Hayner, Nathan Camargo, Elias e Gustavo Puskas.
Goiás (Técnico: Mozart)
Tadeu; Marcos Vinícius, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Djalma; Lourenço e Filipe Machado; Jean Carlos, Lucas Rodrigues e Kadu; Felipe Clemente.
- Desfalques: Anselmo Ramon, Nicolas e Luiz Felipe (suspenso pelo cartão vermelho).
- Pendurados: Lourenço, Baldória, Esli García, Rodrigo Soares, Marcos Vinícius e Filipe Machado.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
- Assistente 2: Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
- Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
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