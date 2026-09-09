Sporting x Galatasaray: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, em Lisboa, pela primeira rodada da fase de liga da principal competição europeia; saiba mais detalhes
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Sporting Lisboa e Galatasaray se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27. A partida será disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.
O confronto marca o início da caminhada das duas equipes na principal competição de clubes da Europa. O jogo também será o primeiro encontro oficial entre Sporting e Galatasaray.
O torcedor poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela HBO Max (Max).
Sporting chega invicto para a estreia
O time português vive uma sequência positiva antes do compromisso europeu. São quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e cinco sofridos.
O Sporting venceu o Nacional por 2 a 0, goleou o Rio Ave por 4 a 0, superou o Alverca por 3 a 1 e derrotou o Vitória de Guimarães por 3 a 2. No período, também empatou por 2 a 2 com o Estrela da Amadora.
Na edição anterior da Champions League, a equipe de Lisboa terminou a fase de liga entre os oito melhores. Na campanha, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas.
Galatasaray busca melhorar retrospecto em estreias
O Galatasaray também chega ao duelo com retrospecto recente positivo, embora tenha uma campanha um pouco menos regular que a do adversário. Nos últimos cinco jogos, o atual campeão turco conquistou três vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e nove sofridos.
Nas partidas mais recentes, o time venceu o Istanbul Basaksehir por 3 a 2 fora de casa, derrotou o Göztepe pelo mesmo placar e goleou o Erzurumspor FK por 4 a 0. Também empatou em 2 a 2 com o Çorum FK.
A única derrota no período aconteceu em um amistoso de pré-temporada, quando o Galatasaray perdeu por 2 a 1 para o Villarreal.
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O retrospecto em estreias de Champions, porém, é desfavorável. Nas últimas dez primeiras rodadas disputadas pelo clube na competição, foram apenas uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.
Sporting tem três dúvidas ou desfalques
O técnico Rui Borges terá problemas para montar a equipe portuguesa. Nuno Santos e João Simões estão fora da partida por causa de lesões.
A situação de Ba ainda é incerta, segundo as informações disponíveis para o confronto.
Galatasaray também tem baixas importantes
Do lado turco, o técnico Okan Buruk também não terá todos os jogadores à disposição. Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo e Günay Güvenç estão lesionados.
Além dos problemas médicos, o Galatasaray também possui jogadores que não estão inscritos ou são considerados inelegíveis para disputar a competição.
Não foram registradas declarações de jogadores ou membros das comissões técnicas sobre a partida nos materiais fornecidos.
Provável escalação do Sporting
Sporting
- Rui Silva; Zeno Debast, Gonçalo Inácio e Maximiliano Araújo; Ivan Fresneda, Rodrigo Zalazar, Geny Catamo, Sergi Altimira e Flávio Gonçalves; Issa Doumbia e Luís Suárez. Técnico: Rui Borges.
Galatasaray
- Uurcan Çakr; Ismail Jakobs, Roland Sallai, Abdulkerim Bardakc e Davinson Sánchez; Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara e Yunus Akgün; Leroy Sané e Bar Alper Ylmaz. Técnico: Okan Buruk.
Sporting x Galatasaray: onde assistir
- Data: quarta-feira, 9 de setembro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília) / 14h (horário local)
- Local: Estádio José Alvalade, Lisboa, Portugal
- Competição: UEFA Champions League 2026/27
- Fase: primeira rodada da fase de liga
- Onde assistir: HBO Max (Max)