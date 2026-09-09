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São Bernardo x Londrina ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da Série B

Paulistas tentam se afastar da parte inferior da tabela, enquanto paranaenses precisam pontuar para diminuir a distância do Z-4; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 09/09/2026 às 14:28
Imagem dos jogadores do São Bernardo na Série B
Imagem dos jogadores do São Bernardo na Série B - Divulgação/ São Bernardo

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São Bernardo e Londrina se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O São Bernardo ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos em 26 jogos. O Londrina aparece no 18º lugar, com 22 pontos, e está na zona de rebaixamento.

No primeiro turno, o time paulista venceu por 3 a 1 no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Agora, o confronto acontece no ABC paulista, enquanto o Tubarão busca pontuar para reduzir a distância para os primeiros times fora do Z-4.

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Como chegam as equipes

O São Bernardo entra em campo na 14ª posição da tabela, com 35 pontos somados em 26 partidas. A equipe terá o mando de campo nesta rodada e busca um novo resultado positivo diante de sua torcida.

O Londrina, por sua vez, soma 22 pontos e ocupa a 18ª colocação. Na zona de rebaixamento, o Tubarão precisa pontuar como visitante para tentar se aproximar das equipes que estão fora da parte mais baixa da classificação.

Onde assistir ao vivo

São Bernardo x Londrina terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Histórico recente do confronto

No encontro do primeiro turno, o São Bernardo levou a melhor sobre o Londrina por 3 a 1, no estádio Vitorino Gonçalves Dias.

Ficha Técnica

  • Jogo: São Bernardo x Londrina
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
  • Data: 10/09/2026 (quinta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo (SP)
  • Onde assistir ao vivo: SporTV e Premiere

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.