Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Sul-Americana

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Peixe busca abrir vantagem em casa na Sul-Americana, enquanto o Galo tenta reagir após perder invencibilidade de mais de 100 dias

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Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam em momentos diferentes na temporada, mas com o mesmo objetivo: largar na frente na disputa por uma vaga na semifinal da competição continental.

O duelo desta quarta-feira abre a disputa por uma vaga nas semifinais. O jogo de volta será realizado em 17 de setembro, com o mando de campo do Atlético-MG.

Como chegam as equipes

Santos

O Santos chega às quartas de final da Sul-Americana depois de eliminar o RB Bragantino nas oitavas de final. Eliminado da Copa do Brasil, o Peixe aumentou o foco na competição continental, que representa sua principal oportunidade de conquistar um título na temporada.

No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Cuca vem de uma vitória importante. No último domingo (6), o Santos venceu o Internacional fora de casa e abriu vantagem para a zona de rebaixamento.

Com mais tranquilidade na competição nacional, o Peixe agora concentra suas atenções na Sul-Americana e também busca garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto após encerrar uma sequência de mais de 100 dias de invencibilidade. O Galo foi derrotado pelo Fluminense no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do tropeço, a equipe vive um bom momento nas competições de mata-mata. O Atlético-MG está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e avançou às quartas de final da Sul-Americana após eliminar o RB Bragantino nas oitavas.

O objetivo do clube mineiro é avançar no torneio continental e voltar a disputar a Copa Libertadores na próxima temporada, após dois anos distante da principal competição sul-americana.

Histórico entre Santos e Atlético-MG

Em todas as competições, Santos e Atlético-MG já se enfrentaram 83 vezes, com 33 vitórias do Atlético-MG, 21 empates e 29 triunfos do Santos.

Nos últimos dez confrontos, o equilíbrio é maior. O Atlético-MG venceu quatro vezes, enquanto o Santos saiu vitorioso em três oportunidades, além de outros três empates.

Nesse período, o Galo marcou 11 gols, enquanto o Peixe balançou as redes nove vezes.

Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero (Rodinei) e Gabigol.

Desfalques: Rony (suspenso), Lucas Veríssimo (dores no tornozelo direito), Neymar (lesão na coxa direita) e Barreal (lesão na coxa esquerda).

Rony (suspenso), Lucas Veríssimo (dores no tornozelo direito), Neymar (lesão na coxa direita) e Barreal (lesão na coxa esquerda). Pendurados: Luan Peres e Gustavo Henrique.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco (Maycon), Fred, Bernard e Minda; Cassierra (Reinier).

Desfalques: Cuello (suspenso), Everson (fratura no pé esquerdo), Ruan Tressoldi (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Léo Duarte (lesão na região posterior da coxa direita), Tomás Pérez (pubalgia) e Thiago Borbas (lesão no músculo posterior da coxa direita).

Cuello (suspenso), Everson (fratura no pé esquerdo), Ruan Tressoldi (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Léo Duarte (lesão na região posterior da coxa direita), Tomás Pérez (pubalgia) e Thiago Borbas (lesão no músculo posterior da coxa direita). Pendurados: Bernard.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Assistente 1: Antoni Garcia (Venezuela)

Antoni Garcia (Venezuela) Assistente 2: Paolo Garcia (Venezuela)

Paolo Garcia (Venezuela) Quarto árbitro: Augusto Aragon (Equador)

Augusto Aragon (Equador) VAR: Carlo Orbe (Equador)

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