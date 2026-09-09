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Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Sul-Americana

Peixe busca abrir vantagem em casa na Sul-Americana, enquanto o Galo tenta reagir após perder invencibilidade de mais de 100 dias

Por Lucas Valle Publicado em 09/09/2026 às 13:45
Confronto entre Santos e Atlético-MG no 1° turno do Brasileiro
Confronto entre Santos e Atlético-MG no 1° turno do Brasileiro - Raul Baretta/ Santos FC

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Santos e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam em momentos diferentes na temporada, mas com o mesmo objetivo: largar na frente na disputa por uma vaga na semifinal da competição continental.

O duelo desta quarta-feira abre a disputa por uma vaga nas semifinais. O jogo de volta será realizado em 17 de setembro, com o mando de campo do Atlético-MG.

Como chegam as equipes

Santos

O Santos chega às quartas de final da Sul-Americana depois de eliminar o RB Bragantino nas oitavas de final. Eliminado da Copa do Brasil, o Peixe aumentou o foco na competição continental, que representa sua principal oportunidade de conquistar um título na temporada.

No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Cuca vem de uma vitória importante. No último domingo (6), o Santos venceu o Internacional fora de casa e abriu vantagem para a zona de rebaixamento.

Com mais tranquilidade na competição nacional, o Peixe agora concentra suas atenções na Sul-Americana e também busca garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

 

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto após encerrar uma sequência de mais de 100 dias de invencibilidade. O Galo foi derrotado pelo Fluminense no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.

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Apesar do tropeço, a equipe vive um bom momento nas competições de mata-mata. O Atlético-MG está classificado para a semifinal da Copa do Brasil e avançou às quartas de final da Sul-Americana após eliminar o RB Bragantino nas oitavas.

O objetivo do clube mineiro é avançar no torneio continental e voltar a disputar a Copa Libertadores na próxima temporada, após dois anos distante da principal competição sul-americana.

 

Histórico entre Santos e Atlético-MG

Em todas as competições, Santos e Atlético-MG já se enfrentaram 83 vezes, com 33 vitórias do Atlético-MG, 21 empates e 29 triunfos do Santos.

Nos últimos dez confrontos, o equilíbrio é maior. O Atlético-MG venceu quatro vezes, enquanto o Santos saiu vitorioso em três oportunidades, além de outros três empates.

Nesse período, o Galo marcou 11 gols, enquanto o Peixe balançou as redes nove vezes. 

Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero (Rodinei) e Gabigol.

  • Desfalques: Rony (suspenso), Lucas Veríssimo (dores no tornozelo direito), Neymar (lesão na coxa direita) e Barreal (lesão na coxa esquerda).
  • Pendurados: Luan Peres e Gustavo Henrique.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco (Maycon), Fred, Bernard e Minda; Cassierra (Reinier).

  • Desfalques: Cuello (suspenso), Everson (fratura no pé esquerdo), Ruan Tressoldi (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Léo Duarte (lesão na região posterior da coxa direita), Tomás Pérez (pubalgia) e Thiago Borbas (lesão no músculo posterior da coxa direita).
  • Pendurados: Bernard.

Arbitragem

  • Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
  • Assistente 1: Antoni Garcia (Venezuela)
  • Assistente 2: Paolo Garcia (Venezuela)
  • Quarto árbitro: Augusto Aragon (Equador)
  • VAR: Carlo Orbe (Equador)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.