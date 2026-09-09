Qual jogo passa na Globo hoje (09/09)? Veja horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira os principais destaques da programação da emissora nesta quarta-feira (9), com jogo das quartas de final da Libertadores ao vivo na TV aberta

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A programação da Globo nesta quarta-feira (09) conta com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. O principal destaque esportivo da emissora será a transmissão ao vivo de um confronto brasileiro pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Além da programação habitual, a grade desta quarta-feira terá a transmissão de Estudiantes x Corinthians, pela competição continental. Confira o destaque esportivo, o horário da partida e a programação da Globo ao longo do dia.

Qual jogo passa na Globo hoje (09/09)?

Estudiantes x Corinthians

Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina Partida: Quartas de final – jogo de ida

Quartas de final – jogo de ida Competição: Copa Libertadores

Copa Libertadores Onde assistir: Globo, GeTV e Paramount+

O Corinthians chega para o confronto pressionado após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Porém, na Libertadores, a equipe teve uma campanha diferente e chega às quartas de final após eliminar o Rosario Central nas oitavas.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, em São Paulo.

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Programação da Globo Nordeste hoje (09/09)