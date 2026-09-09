Qual jogo passa na Globo hoje (09/09)? Veja horário e onde assistir
Confira os principais destaques da programação da emissora nesta quarta-feira (9), com jogo das quartas de final da Libertadores ao vivo na TV aberta
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A programação da Globo nesta quarta-feira (09) conta com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. O principal destaque esportivo da emissora será a transmissão ao vivo de um confronto brasileiro pelas quartas de final da Copa Libertadores.
Além da programação habitual, a grade desta quarta-feira terá a transmissão de Estudiantes x Corinthians, pela competição continental. Confira o destaque esportivo, o horário da partida e a programação da Globo ao longo do dia.
Qual jogo passa na Globo hoje (09/09)?
Estudiantes x Corinthians
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina
- Partida: Quartas de final – jogo de ida
- Competição: Copa Libertadores
- Onde assistir: Globo, GeTV e Paramount+
O Corinthians chega para o confronto pressionado após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Porém, na Libertadores, a equipe teve uma campanha diferente e chega às quartas de final após eliminar o Rosario Central nas oitavas.
O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, em São Paulo.
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Programação da Globo Nordeste hoje (09/09)
- 04h00 – Hora Um
- 06h00 – Bom Dia Pernambuco
- 08h30 – Bom Dia Brasil
- 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 – Mais Você
- 11h45 – NE1
- 13h00 – Horário Político
- 13h25 – NE1
- 13h35 – Globo Esporte
- 13h50 – Jornal Hoje
- 15h00 – Edição Especial – Além do Tempo
- 15h45 – Sessão da Tarde – Infinimundo
- 17h00 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
- 18h00 – A Nobreza do Amor
- 18h40 – NE2
- 19h10 – Por Você
- 20h00 – Jornal Nacional
- 20h30 – Horário Político
- 20h55 – Quem Ama Cuida
- 21h20 – Libertadores – Estudiantes x Corinthians
- 23h30 – Segue o Jogo
- 23h50 – Estrelas da Casa
- 23h55 – Jornal da Globo
- 00h45 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
- 01h25 – Reapresentação – Por Você
- 02h10 – Comédia na Madruga I
- 02h40 – Comédia na Madruga II
- 03h15 – Comédia na Madruga III