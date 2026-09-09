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Qual jogo passa na Globo hoje (09/09)? Veja horário e onde assistir

Confira os principais destaques da programação da emissora nesta quarta-feira (9), com jogo das quartas de final da Libertadores ao vivo na TV aberta

Por Lucas Valle Publicado em 09/09/2026 às 13:20
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Símbolo da Globo - Arte/ Blog do Torcedor

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A programação da Globo nesta quarta-feira (09) conta com atrações de entretenimento, jornalismo e esporte ao longo do dia. O principal destaque esportivo da emissora será a transmissão ao vivo de um confronto brasileiro pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Além da programação habitual, a grade desta quarta-feira terá a transmissão de Estudiantes x Corinthians, pela competição continental. Confira o destaque esportivo, o horário da partida e a programação da Globo ao longo do dia.

Qual jogo passa na Globo hoje (09/09)?

Estudiantes x Corinthians

  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina
  • Partida: Quartas de final – jogo de ida
  • Competição: Copa Libertadores
  • Onde assistir: Globo, GeTV e Paramount+

O Corinthians chega para o confronto pressionado após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Porém, na Libertadores, a equipe teve uma campanha diferente e chega às quartas de final após eliminar o Rosario Central nas oitavas.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (16), na Neo Química Arena, em São Paulo.

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Leia Também

Programação da Globo Nordeste hoje (09/09)

  • 04h00 – Hora Um
  • 06h00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 – Bom Dia Brasil
  • 09h30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 – Mais Você
  • 11h45 – NE1
  • 13h00 – Horário Político
  • 13h25 – NE1
  • 13h35 – Globo Esporte
  • 13h50 – Jornal Hoje
  • 15h00 – Edição Especial – Além do Tempo
  • 15h45 – Sessão da Tarde – Infinimundo
  • 17h00 – Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
  • 18h00 – A Nobreza do Amor
  • 18h40 – NE2
  • 19h10 – Por Você
  • 20h00 – Jornal Nacional
  • 20h30 – Horário Político
  • 20h55 – Quem Ama Cuida
  • 21h20 – Libertadores – Estudiantes x Corinthians
  • 23h30 – Segue o Jogo
  • 23h50 – Estrelas da Casa
  • 23h55 – Jornal da Globo
  • 00h45 – Reapresentação – A Nobreza do Amor
  • 01h25 – Reapresentação – Por Você
  • 02h10 – Comédia na Madruga I
  • 02h40 – Comédia na Madruga II
  • 03h15 – Comédia na Madruga III

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.