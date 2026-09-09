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PSG x Slovan Bratislava hoje (9): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Liga dos Campeões

Atual campeão europeu estreia diante da equipe eslovaca no Parque dos Príncipes em busca de mais uma campanha histórica no torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 09/09/2026 às 10:28
Ousmane Dembélé, atacante do PSG e atual Bola de Ouro
Ousmane Dembélé, atacante do PSG e atual Bola de Ouro - Reprodução/Instagram

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Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 1ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o clube francês inicia a busca pelo terceiro título consecutivo. Do outro lado, a equipe eslovaca disputa a fase principal do torneio pela segunda vez em três temporadas.

O confronto terá transmissão exclusiva por streaming no HBO Max.

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Como chegam as equipes

O PSG começa a caminhada europeia depois de um início irregular no Campeonato Francês. A equipe ocupa a 14ª posição e ainda não venceu nas quatro primeiras rodadas, com dois empates e duas derrotas.

No compromisso mais recente, os parisienses perderam por 3 a 2 para o Monaco, de virada, no próprio Parque dos Príncipes. O único triunfo oficial da equipe neste ciclo aconteceu na Supercopa da UEFA, diante do Aston Villa.

Apesar da campanha doméstica, o time francês soma 11 partidas de invencibilidade em competições europeias, com sete vitórias e quatro empates. No Parque dos Príncipes, são seis jogos consecutivos sem perder pela competição continental.

O Slovan Bratislava, atual campeão eslovaco, chega após duas derrotas consecutivas. A equipe realizou um rodízio no elenco e preservou titulares antes da estreia na principal competição europeia.

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Para alcançar a fase de liga, o clube precisou passar por três fases eliminatórias sem sofrer derrotas. O retrospecto como visitante nessas etapas também foi positivo, sem reveses fora de casa.

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Onde assistir ao vivo

O duelo entre PSG e Slovan Bratislava terá transmissão exclusiva pelo HBO Max.

  • Streaming: HBO Max

Possíveis escalações

Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)

  • Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Slovan Bratislava (Técnico: Yaya Touré)

  • Dominik Taká; Blackman, Bajri, Wimmer (ou Markovi) e Kozlovský (ou Sandro Cruz); Cristian Martínez e Pokorný; Tigran Barseghyan, Matsuoka (ou Mustafi/Camara) e Yirajang (ou Ibrahim); Andra porar.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro principal: Mykola Balakin (Ucrânia)
  • Assistentes: Oleksandr Berkut e Viktor Matyash (Ucrânia)
  • VAR: Michael Salisbury (Inglaterra)

Histórico do confronto

PSG e Slovan Bratislava se enfrentaram duas vezes na história. Os encontros aconteceram na fase de grupos da Liga Europa de 2011/12, com os franceses permanecendo invictos.

O retrospecto registra uma vitória do Paris Saint-Germain e um empate diante do clube eslovaco.

Marcas em jogo

O PSG tenta conquistar a Champions League pela terceira temporada consecutiva. Apenas quatro equipes conseguiram estabelecer uma sequência de três títulos consecutivos na história do principal torneio europeu.

O clube francês também conta com o aproveitamento de 63% de Luis Enrique na história da competição, índice que representa a maior média entre os treinadores com pelo menos 50 partidas disputadas no torneio.

Na edição anterior, Khvicha Kvaratskhelia foi o principal goleador do PSG, com dez gols em 16 partidas. Ousmane Dembélé marcou oito vezes em 13 jogos, enquanto Désiré Doué balançou as redes cinco vezes em 13 aparições.

Hakimi e Kvaratskhelia também terminaram a última edição como os principais garçons da equipe, com seis assistências cada.

Ficha Técnica

  • Jogo: Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava
  • Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
  • Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, Paris (França)
  • Transmissão: HBO Max

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.