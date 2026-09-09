PSG x Slovan Bratislava hoje (9): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Liga dos Campeões
Atual campeão europeu estreia diante da equipe eslovaca no Parque dos Príncipes em busca de mais uma campanha histórica no torneio
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Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 1ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o clube francês inicia a busca pelo terceiro título consecutivo. Do outro lado, a equipe eslovaca disputa a fase principal do torneio pela segunda vez em três temporadas.
O confronto terá transmissão exclusiva por streaming no HBO Max.
Como chegam as equipes
O PSG começa a caminhada europeia depois de um início irregular no Campeonato Francês. A equipe ocupa a 14ª posição e ainda não venceu nas quatro primeiras rodadas, com dois empates e duas derrotas.
No compromisso mais recente, os parisienses perderam por 3 a 2 para o Monaco, de virada, no próprio Parque dos Príncipes. O único triunfo oficial da equipe neste ciclo aconteceu na Supercopa da UEFA, diante do Aston Villa.
Apesar da campanha doméstica, o time francês soma 11 partidas de invencibilidade em competições europeias, com sete vitórias e quatro empates. No Parque dos Príncipes, são seis jogos consecutivos sem perder pela competição continental.
O Slovan Bratislava, atual campeão eslovaco, chega após duas derrotas consecutivas. A equipe realizou um rodízio no elenco e preservou titulares antes da estreia na principal competição europeia.
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Para alcançar a fase de liga, o clube precisou passar por três fases eliminatórias sem sofrer derrotas. O retrospecto como visitante nessas etapas também foi positivo, sem reveses fora de casa.
Onde assistir ao vivo
O duelo entre PSG e Slovan Bratislava terá transmissão exclusiva pelo HBO Max.
- Streaming: HBO Max
Possíveis escalações
Paris Saint-Germain (Técnico: Luis Enrique)
- Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
Slovan Bratislava (Técnico: Yaya Touré)
- Dominik Taká; Blackman, Bajri, Wimmer (ou Markovi) e Kozlovský (ou Sandro Cruz); Cristian Martínez e Pokorný; Tigran Barseghyan, Matsuoka (ou Mustafi/Camara) e Yirajang (ou Ibrahim); Andra porar.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro principal: Mykola Balakin (Ucrânia)
- Assistentes: Oleksandr Berkut e Viktor Matyash (Ucrânia)
- VAR: Michael Salisbury (Inglaterra)
Histórico do confronto
PSG e Slovan Bratislava se enfrentaram duas vezes na história. Os encontros aconteceram na fase de grupos da Liga Europa de 2011/12, com os franceses permanecendo invictos.
O retrospecto registra uma vitória do Paris Saint-Germain e um empate diante do clube eslovaco.
Marcas em jogo
O PSG tenta conquistar a Champions League pela terceira temporada consecutiva. Apenas quatro equipes conseguiram estabelecer uma sequência de três títulos consecutivos na história do principal torneio europeu.
O clube francês também conta com o aproveitamento de 63% de Luis Enrique na história da competição, índice que representa a maior média entre os treinadores com pelo menos 50 partidas disputadas no torneio.
Na edição anterior, Khvicha Kvaratskhelia foi o principal goleador do PSG, com dez gols em 16 partidas. Ousmane Dembélé marcou oito vezes em 13 jogos, enquanto Désiré Doué balançou as redes cinco vezes em 13 aparições.
Hakimi e Kvaratskhelia também terminaram a última edição como os principais garçons da equipe, com seis assistências cada.
Ficha Técnica
- Jogo: Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
- Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, Paris (França)
- Transmissão: HBO Max