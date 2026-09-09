Operário-PR x CRB hoje (09/09): onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B

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Duelo em Ponta Grossa coloca rivais separados por apenas dois pontos frente a frente pela briga por uma vaga entre os seis primeiros

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Operário-PR e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O CRB ocupa a sexta colocação, com 42 pontos em 26 partidas, e fecha o grupo de acesso. O Operário-PR aparece logo atrás, no sétimo lugar, com 40 pontos.

Separadas por apenas dois pontos, as equipes fazem um confronto direto pela disputa do G-6. No primeiro turno, o time alagoano venceu por 3 a 0 no estádio Rei Pelé.

Como chegam as equipes

O Operário-PR entra em campo na sétima posição, com 40 pontos em 26 jogos. Atuando diante de sua torcida, o Fantasma tenta superar o adversário e avançar na classificação.

O CRB soma 42 pontos e ocupa o sexto lugar, última posição dentro da zona de acesso. A equipe alagoana busca defender sua colocação nesta rodada da segunda divisão.

O resultado do confronto pode alterar diretamente a composição do G-6. Uma vitória do time paranaense faria a equipe ultrapassar o rival na tabela.

Onde assistir ao vivo

Operário-PR x CRB terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

No primeiro turno da Série B, o CRB venceu o Operário-PR por 3 a 0, no estádio Rei Pelé.

Ficha Técnica