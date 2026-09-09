fechar
Onde assistir |

Operário-PR x CRB hoje (09/09): onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B

Duelo em Ponta Grossa coloca rivais separados por apenas dois pontos frente a frente pela briga por uma vaga entre os seis primeiros

Por Thiago Seabra Publicado em 09/09/2026 às 16:20
Mikael, atacante do CRB
Mikael, atacante do CRB - Francisco Cedrim/CRB

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Operário-PR e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h30, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O CRB ocupa a sexta colocação, com 42 pontos em 26 partidas, e fecha o grupo de acesso. O Operário-PR aparece logo atrás, no sétimo lugar, com 40 pontos.

Separadas por apenas dois pontos, as equipes fazem um confronto direto pela disputa do G-6. No primeiro turno, o time alagoano venceu por 3 a 0 no estádio Rei Pelé.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Operário-PR entra em campo na sétima posição, com 40 pontos em 26 jogos. Atuando diante de sua torcida, o Fantasma tenta superar o adversário e avançar na classificação.

O CRB soma 42 pontos e ocupa o sexto lugar, última posição dentro da zona de acesso. A equipe alagoana busca defender sua colocação nesta rodada da segunda divisão.

O resultado do confronto pode alterar diretamente a composição do G-6. Uma vitória do time paranaense faria a equipe ultrapassar o rival na tabela.

Onde assistir ao vivo

Operário-PR x CRB terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

No primeiro turno da Série B, o CRB venceu o Operário-PR por 3 a 0, no estádio Rei Pelé.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha Técnica

  • Jogo: Operário-PR x CRB
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
  • Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 20h30
  • Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

PSG x Slovan Bratislava hoje (9): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Liga dos Campeões
ONDE ASSISTIR

PSG x Slovan Bratislava hoje (9): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Liga dos Campeões
Sporting x Galatasaray: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
ONDE ASSISTIR

Sporting x Galatasaray: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.