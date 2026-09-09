Napoli x Arsenal hoje (9): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Liga dos Campeões
Italianos e ingleses iniciam a caminhada continental em Nápoles, em duelo que coloca frente a frente equipes em momentos distintos na temporada
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Napoli e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela primeira rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.
A competição reúne 36 clubes em uma tabela única. Cada equipe disputará oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante, antes da definição dos classificados para a fase eliminatória.
O confronto terá transmissão no Brasil pelo Space, na TV fechada, pelo HBO Max, via streaming, e pelo canal da TNT Sports Brasil no YouTube.
Como chegam as equipes
O Arsenal chega à estreia continental com 100% de aproveitamento na temporada 2026/27. Sob o comando de Mikel Arteta, os Gunners venceram os quatro jogos oficiais disputados até aqui.
A equipe conquistou a Supercopa da Inglaterra diante do Manchester City, por 3 a 0, e depois venceu Coventry City, Aston Villa e Chelsea nas três primeiras rodadas da Premier League. No clássico contra o Chelsea, o triunfo foi por 2 a 1, de virada.
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A defesa londrina sofreu apenas um gol nos quatro compromissos e não foi vazada em três deles. Bukayo Saka também chega em destaque, com pelo menos uma finalização no alvo nos últimos três jogos e dois gols nesse período.
O Napoli, por outro lado, vive um início irregular no Campeonato Italiano. Depois de superar o Genoa por 2 a 0 na estreia, o time comandado por Massimiliano Allegri perdeu para Como, por 2 a 1, e Inter de Milão, por 3 a 2.
Na Champions League, o retrospecto recente também é de dificuldade: os italianos venceram apenas dois dos últimos dez compromissos pela competição e acumulam três derrotas consecutivas diante de adversários ingleses em torneios continentais.
Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Scott McTominay e Giovane Nascimento estão fora. F. Anguissa e David Neres também aparecem em relatórios de problemas físicos. No Arsenal, William Saliba e Jurriën Timber são desfalques, enquanto Cristhian Mosquera é dúvida.
Onde assistir ao vivo
O jogo entre Napoli e Arsenal terá transmissão no Brasil pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, no streaming. O canal da TNT Sports Brasil no YouTube também fará a cobertura online do confronto.
- TV fechada: Space
- Streaming: HBO Max
- Online: TNT Sports Brasil no YouTube
Possíveis escalações
Napoli (Técnico: Massimiliano Allegri)
- Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani (ou Rafa Marín), Rafa Marín (ou Juan Jesus/Maro) e Leonardo Spinazzola; André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Kevin De Bruyne; Matteo Politano (ou David Neres), Rasmus Højlund e Alisson Santos.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
- David Raya; Ben White, Ezri Konsa (ou Piero Hincapié), Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori (ou Piero Hincapié); Martin Ødegaard, Bruno Guimarães (ou Martín Zubimendi) e Declan Rice; Bukayo Saka, Kai Havertz e Christos Tzolis.
Histórico do confronto
Napoli e Arsenal já se enfrentaram quatro vezes em competições europeias, com vantagem dos ingleses. São três vitórias dos Gunners e uma do clube italiano, sem empates.
Na Champions League 2013/14, cada equipe venceu como mandante por 2 a 0. Já nas quartas de final da Europa League 2018/19, o Arsenal ganhou os dois encontros: 2 a 0 em Londres e 1 a 0 em Nápoles.
Ao todo, os ingleses marcaram cinco gols nos quatro confrontos, enquanto o Napoli balançou as redes duas vezes.
O que está em jogo
Na nova fase de liga, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. As equipes posicionadas entre o nono e o 24º lugar disputam os playoffs de acesso ao mata-mata.
Os clubes que terminarem entre a 25ª e a 36ª colocação serão eliminados da competição. Após o encontro em Nápoles, o Napoli ainda terá pela frente Villarreal, Bodo/Glimt, Porto, Manchester City, Club Brugge, Sabah e Viking.
O Arsenal enfrentará Lille, Bayern de Munique, Slavia Praga, Borussia Dortmund, Real Madrid, Betis e Sabah nas demais rodadas da fase de liga.
Ficha Técnica
- Jogo: Napoli x Arsenal
- Competição: UEFA Champions League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
- Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles (Itália)
- Transmissão: Space, HBO Max e TNT Sports Brasil no YouTube