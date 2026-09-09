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Moreirense x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Português

Águias entram em campo fora de casa em busca de mais três pontos, enquanto mandantes tentam conquistar resultado inédito diante do rival

Por Thiago Seabra Publicado em 09/09/2026 às 10:37
Imagem de jogadores do Benfica
Imagem de jogadores do Benfica - Reprodução/ SL Benfica

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Moreirense e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, pela reposição da 3ª rodada da Liga Portugal Betclic 2026/27.

O compromisso havia sido adiado em razão da participação do Benfica nas fases eliminatórias de acesso à UEFA Europa League. Agora, as equipes entram em campo para completar a rodada do campeonato nacional.

As Águias ocupam a quarta posição, com dez pontos em quatro partidas, enquanto o Moreirense aparece em 13º lugar, com quatro pontos. Em caso de vitória, o time lisboeta chegará aos 13 pontos e alcançará o Sporting na vice-liderança.

Como chegam as equipes

O Benfica atravessa uma sequência de cinco vitórias consecutivas sob o comando de Marco Silva. A equipe soma dez pontos em quatro jogos na Liga Portugal, com três vitórias e um empate, além de 14 gols marcados e três sofridos.

Na rodada mais recente, as Águias venceram o Marítimo por 3 a 0, no Funchal, com dois gols de Leandro Barreiro e um de Gianluca Prestianni.

Alexander Bah é desfalque confirmado após sofrer um traumatismo no ombro direito. Daniel Banjaqui aparece como principal opção para ocupar a lateral direita, com Kaminski, Circati e Fredrik Aursnes também entre as alternativas.

O Moreirense soma quatro pontos em quatro rodadas, com uma vitória, um empate e duas derrotas. A equipe comandada por Vasco Botelho da Costa vem de derrota por 2 a 1 para o FC Porto, no Estádio do Dragão.

Antes disso, o time venceu o Casa Pia por 1 a 0, empatou por 2 a 2 com o SC Braga e perdeu por 4 a 0 para o Arouca. Liberato está suspenso após ser expulso contra o Porto, enquanto João Veloso não pode enfrentar o Benfica por uma cláusula de empréstimo.

Onde assistir ao vivo

Em Portugal, o duelo terá transmissão exclusiva em televisão aberta pela TVI. A partida também será transmitida pela rádio TSF.

  • Portugal: TVI

Possíveis escalações

Moreirense (Técnico: Vasco Botelho da Costa)
André Ferreira; Dinis Pinto, Gilberto Batista, Maracás e Francisco Domingues (ou Kiko); Nile John e Rodrigo Alonso; Landerson, Manuel Mendonça e Kiko Bondoso; Leonardo Vonic (ou Parsemain).

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Benfica (Técnico: Marco Silva)
Samuel Soares; Daniel Banjaqui, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; João Palhinha e Leandro Barreiro; Rafa Silva, Georgiy Sudakov e Gianluca Prestianni (ou Andreas Schjelderup); Vangelis Pavlidis.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Fábio Veríssimo
  • Assistentes: Pedro Mota e Hugo Coimbra
  • Quarto árbitro: Vítor Ferreira
  • VAR: Rui Costa

Histórico do confronto

Moreirense e Benfica já se enfrentaram 38 vezes em partidas oficiais. O retrospecto aponta 27 vitórias das Águias, dois triunfos do clube de Moreira de Cónegos e nove empates.

Quando o duelo é disputado no estádio do Moreirense, foram 20 encontros, com 15 vitórias do Benfica e cinco empates. O mandante ainda não conseguiu superar o adversário lisboeta em casa.

O Moreirense não vence o Benfica há 15 partidas. O último triunfo aconteceu em 2018, por 3 a 1, no Estádio da Luz. Nos últimos 15 encontros, porém, a equipe conseguiu seis empates.

Disputa pela parte de cima

O Benfica inicia a partida na quarta posição, com dez pontos em quatro jogos. Uma vitória faria a equipe chegar aos 13 pontos, mesma pontuação do Sporting, atual vice-líder.

O FC Porto lidera a competição com 15 pontos em cinco partidas. Dessa forma, o clube lisboeta pode reduzir para dois pontos a distância em relação à liderança.

Do outro lado, o Moreirense soma quatro pontos e ocupa a 13ª posição. A equipe busca estabilidade na competição e tenta aproveitar o mando de campo para somar pontos.

Ficha Técnica

  • Jogo: Moreirense x Benfica
  • Competição: Liga Portugal Betclic 2026/27 – reposição da 3ª rodada
  • Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 16h45 (de Brasília) / 20h45 (de Portugal)
  • Local: Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos (Portugal)
  • Transmissão em Portugal: TVI

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.