Moreirense x Benfica ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Português

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Águias entram em campo fora de casa em busca de mais três pontos, enquanto mandantes tentam conquistar resultado inédito diante do rival

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Moreirense e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, pela reposição da 3ª rodada da Liga Portugal Betclic 2026/27.

O compromisso havia sido adiado em razão da participação do Benfica nas fases eliminatórias de acesso à UEFA Europa League. Agora, as equipes entram em campo para completar a rodada do campeonato nacional.

As Águias ocupam a quarta posição, com dez pontos em quatro partidas, enquanto o Moreirense aparece em 13º lugar, com quatro pontos. Em caso de vitória, o time lisboeta chegará aos 13 pontos e alcançará o Sporting na vice-liderança.

Como chegam as equipes

O Benfica atravessa uma sequência de cinco vitórias consecutivas sob o comando de Marco Silva. A equipe soma dez pontos em quatro jogos na Liga Portugal, com três vitórias e um empate, além de 14 gols marcados e três sofridos.

Na rodada mais recente, as Águias venceram o Marítimo por 3 a 0, no Funchal, com dois gols de Leandro Barreiro e um de Gianluca Prestianni.

Alexander Bah é desfalque confirmado após sofrer um traumatismo no ombro direito. Daniel Banjaqui aparece como principal opção para ocupar a lateral direita, com Kaminski, Circati e Fredrik Aursnes também entre as alternativas.

O Moreirense soma quatro pontos em quatro rodadas, com uma vitória, um empate e duas derrotas. A equipe comandada por Vasco Botelho da Costa vem de derrota por 2 a 1 para o FC Porto, no Estádio do Dragão.

Antes disso, o time venceu o Casa Pia por 1 a 0, empatou por 2 a 2 com o SC Braga e perdeu por 4 a 0 para o Arouca. Liberato está suspenso após ser expulso contra o Porto, enquanto João Veloso não pode enfrentar o Benfica por uma cláusula de empréstimo.

Onde assistir ao vivo

Em Portugal, o duelo terá transmissão exclusiva em televisão aberta pela TVI. A partida também será transmitida pela rádio TSF.

Portugal: TVI



Possíveis escalações

Moreirense (Técnico: Vasco Botelho da Costa)

André Ferreira; Dinis Pinto, Gilberto Batista, Maracás e Francisco Domingues (ou Kiko); Nile John e Rodrigo Alonso; Landerson, Manuel Mendonça e Kiko Bondoso; Leonardo Vonic (ou Parsemain).

Benfica (Técnico: Marco Silva)

Samuel Soares; Daniel Banjaqui, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; João Palhinha e Leandro Barreiro; Rafa Silva, Georgiy Sudakov e Gianluca Prestianni (ou Andreas Schjelderup); Vangelis Pavlidis.

Ficha de Arbitragem

Árbitro: Fábio Veríssimo

Fábio Veríssimo Assistentes: Pedro Mota e Hugo Coimbra

Pedro Mota e Hugo Coimbra Quarto árbitro: Vítor Ferreira

Vítor Ferreira VAR: Rui Costa

Histórico do confronto

Moreirense e Benfica já se enfrentaram 38 vezes em partidas oficiais. O retrospecto aponta 27 vitórias das Águias, dois triunfos do clube de Moreira de Cónegos e nove empates.

Quando o duelo é disputado no estádio do Moreirense, foram 20 encontros, com 15 vitórias do Benfica e cinco empates. O mandante ainda não conseguiu superar o adversário lisboeta em casa.

O Moreirense não vence o Benfica há 15 partidas. O último triunfo aconteceu em 2018, por 3 a 1, no Estádio da Luz. Nos últimos 15 encontros, porém, a equipe conseguiu seis empates.

Disputa pela parte de cima

O Benfica inicia a partida na quarta posição, com dez pontos em quatro jogos. Uma vitória faria a equipe chegar aos 13 pontos, mesma pontuação do Sporting, atual vice-líder.

O FC Porto lidera a competição com 15 pontos em cinco partidas. Dessa forma, o clube lisboeta pode reduzir para dois pontos a distância em relação à liderança.

Do outro lado, o Moreirense soma quatro pontos e ocupa a 13ª posição. A equipe busca estabilidade na competição e tenta aproveitar o mando de campo para somar pontos.

Ficha Técnica