Manchester United x Sabah ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Champions League

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Red Devils fazem o primeiro jogo na fase de liga diante do campeão do Azerbaijão, que estreia na principal competição europeia

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Manchester United e Sabah se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

As duas equipes chegam para a estreia continental em momentos distintos. Enquanto o Manchester United tenta reencontrar o caminho das vitórias após um início irregular na Premier League, o Sabah vive grande fase no Campeonato Azerbaijano e chega com 100% de aproveitamento na competição nacional.

Momento das equipes

Manchester United

O Manchester United volta a disputar a Champions League após cinco anos e estreia em casa diante de um adversário que participa pela primeira vez da competição.

Os Red Devils chegam para o compromisso europeu ocupando a 11ª colocação da Premier League, com quatro pontos em três partidas. Até aqui, a equipe comandada por Michael Carrick soma uma vitória, um empate e uma derrota.

Na rodada mais recente, o United ficou no empate por 2 a 2 com o Everton, no domingo (6). A equipe agora busca aproveitar o fator casa para iniciar a campanha continental com uma vitória e ganhar confiança para a sequência da temporada.

O clube inglês terminou a última edição do Campeonato Inglês na terceira colocação e aposta em nomes como Bruno Fernandes e Benjamin eko para fazer uma boa campanha europeia.

Sabah

O Sabah chega embalado para a estreia na Champions League. A equipe do Azerbaijão venceu os três jogos disputados no campeonato nacional e ocupa a liderança, com nove pontos.

No último compromisso, o time goleou o Zira por 5 a 0, no sábado (5), mantendo o aproveitamento perfeito na competição.

Fundado em 2017, o Sabah é um dos clubes mais jovens do futebol do Azerbaijão e agora faz história ao disputar pela primeira vez a fase de liga da Champions League. A equipe comandada por Valdas Dambrauskas terá pela frente um dos clubes mais tradicionais da Europa logo na estreia

Onde assistir Manchester United x Sabah ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada : TNT Sports



: TNT Sports Streaming: HBO Max

Prováveis escalações

Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Yoro, Martínez e Shaw (Mazraoui); Andrey Santos (Mainoo) e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Dorgu; Matheus Cunha

Sabah (Técnico: Valdas Dambrauskas)

Pokatilov; Zedadka, McCarthy, Dashdamirov e Puchacz; Khaybulayev e Lepinjica; Simic, Isayev e Nwachukwu; Mickels.

Arbitragem

Árbitro: Willy Delajod (FRA)

Willy Delajod (FRA) Assistentes: Erwan Finjean (FRA) e Valentin Evrard (FRA)

Erwan Finjean (FRA) e Valentin Evrard (FRA) VAR: Jérôme Brisard (FRA)

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