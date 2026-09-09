Independiente del Valle x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Rubro-Negro encara o atual campeão equatoriano em Quito, enquanto vaga na semifinal será definida no Maracanã; confira os detalhes
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Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.
O confronto é válido pela partida de ida das quartas de final da CONMEBOL Libertadores de 2026. O estádio está localizado a 2.850 metros acima do nível do mar.
O Rubro-Negro chega ao compromisso após assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, enquanto o Del Valle é o atual campeão equatoriano e lidera a competição nacional com 22 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.
Como chegam as equipes
As duas equipes terminaram a fase de grupos da Libertadores na primeira colocação de suas respectivas chaves. Nas oitavas de final, o Flamengo eliminou o Cruzeiro, enquanto o clube equatoriano avançou diante do Tolima, da Colômbia.
O time carioca chega ao duelo após vencer o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, resultado que colocou a equipe na liderança isolada do Brasileirão, com 54 pontos. Logo depois da partida, a delegação seguiu diretamente para Quito para facilitar a preparação e a adaptação à altitude.
O Independiente del Valle, por sua vez, ocupa a primeira posição do campeonato nacional e acumula 16 vitórias consecutivas na temporada. Nos compromissos mais recentes pela competição local, empatou por 2 a 2 com a Universidad Católica, perdeu por 2 a 1 para o Barcelona de Guayaquil e derrotou o Macará por 3 a 1.
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O técnico Leonardo Jardim terá quatro desfalques. Alex Sandro segue em tratamento de dores na panturrilha direita, enquanto Evertton Araújo se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Everton Cebolinha recebeu liberação da diretoria para definir seu futuro profissional, e Lorran retornou ao Brasil para defender a equipe sub-20.
Por outro lado, Gonzalo Plata voltou ao grupo depois de não concretizar uma negociação com o Dínamo de Moscou e está à disposição para enfrentar o clube que o formou.
No Del Valle, o técnico Joaquín Papa costuma fazer alterações frequentes na formação titular. Entre os principais nomes estão o atacante Djorkaeff Reasco, autor de dois gols no último compromisso nacional, e o meio-campista Junior Sornoza.
Onde assistir ao vivo
O duelo entre Independiente del Valle e Flamengo terá transmissão exclusiva por streaming. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Disney+, mediante o plano premium.
Possíveis escalações
Independiente del Valle
Técnico: Joaquín Papa
- Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Layan Loor e Richard Schunke; Daykol Romero, Hugo Quintana, Junior Sornoza, Ronald Briones e Gustavo Cortez; Djorkaeff Reasco e Carlos González.
Flamengo
Técnico: Leonardo Jardim
- Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal (ou Gonzalo Plata), Samuel Lino e Pedro.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro principal: Facundo Tello (Argentina)
- Assistentes: Cristian Navarro e Gabriel Chade (Argentina)
- VAR: Silvio Truco (Argentina)
Histórico do confronto
Independiente del Valle e Flamengo se enfrentaram seis vezes em partidas oficiais desde 2020. O retrospecto registra três vitórias do clube carioca, dois triunfos do time equatoriano e um empate.
Um dos encontros mais marcantes aconteceu na Libertadores de 2020, quando o Del Valle venceu por 5 a 0 em Quito, resultado que representou a maior derrota do Flamengo na história da competição. Duas semanas depois, o Rubro-Negro respondeu com uma vitória por 4 a 0 no Rio de Janeiro.
O duelo mais recente ocorreu na Recopa Sul-Americana de 2023. Na ida, em Quito, os equatorianos venceram por 1 a 0. No Maracanã, o Flamengo devolveu o placar, mas o Independiente del Valle conquistou o título nos pênaltis.
Em três partidas disputadas em altitude no Equador contra o adversário, o Flamengo ainda busca sua primeira vitória: foram duas derrotas e um empate.
Ficha Técnica
- Competição: CONMEBOL Libertadores 2026 – quartas de final, jogo de ida
- Jogo: Independiente del Valle x Flamengo
- Data: 10/09/2026 (quinta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito, Equador
- Altitude: 2.850 metros acima do nível do mar
- Transmissão: Disney+ (plano premium)
- Jogo de volta: 17/09/2026, no Maracanã, Rio de Janeiro