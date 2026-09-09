fechar
Onde assistir |

Coritiba x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela 27ª rodada do Brasileirão

Clássico paranaense reúne equipes que brigam em diferentes faixas da tabela, com objetivos definidos para a reta decisiva do campeonato

Por Thiago Seabra Publicado em 09/09/2026 às 12:26
Imagem do Coritiba em ação pela Série A 2026
Imagem do Coritiba em ação pela Série A 2026 - JP Pacheco/ Coritiba

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Coritiba e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 21h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O clássico paranaense reúne duas equipes que ocupam posições distintas na tabela. O Furacão aparece na terceira colocação, enquanto o Coxa está em sétimo lugar.

Os clubes chegam separados por oito pontos. O Athletico-PR soma 45 pontos em 26 partidas, contra 37 do Coritiba no mesmo número de jogos.

Leia Também

Como chegam as equipes

O Coritiba ocupa a sétima posição da Série A, com 37 pontos. A equipe entra em campo no Couto Pereira buscando diminuir a distância para os primeiros colocados da competição.

O Coxa está oito pontos atrás do rival paranaense e terá o mando de campo no clássico desta sexta-feira.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 45 pontos conquistados em 26 rodadas. O Furacão busca manter-se entre os primeiros colocados do Brasileirão.

Histórico do confronto

No encontro pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR levou a melhor sobre o Coritiba.

O Furacão venceu por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 8ª rodada da competição.

Onde assistir ao vivo

O clássico entre Coritiba e Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

  • TV fechada: SporTV
  • Pay-per-view: Premiere

Leia Também

Ficha Técnica

  • Jogo: Coritiba x Athletico-PR
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
  • Data: 11/09/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 21h
  • Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

PSG x Slovan Bratislava hoje (9): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Liga dos Campeões
ONDE ASSISTIR

PSG x Slovan Bratislava hoje (9): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Liga dos Campeões
Sporting x Galatasaray: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
ONDE ASSISTIR

Sporting x Galatasaray: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.