Coritiba x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela 27ª rodada do Brasileirão

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Clássico paranaense reúne equipes que brigam em diferentes faixas da tabela, com objetivos definidos para a reta decisiva do campeonato

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Coritiba e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 21h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O clássico paranaense reúne duas equipes que ocupam posições distintas na tabela. O Furacão aparece na terceira colocação, enquanto o Coxa está em sétimo lugar.

Os clubes chegam separados por oito pontos. O Athletico-PR soma 45 pontos em 26 partidas, contra 37 do Coritiba no mesmo número de jogos.

Como chegam as equipes

O Coritiba ocupa a sétima posição da Série A, com 37 pontos. A equipe entra em campo no Couto Pereira buscando diminuir a distância para os primeiros colocados da competição.

O Coxa está oito pontos atrás do rival paranaense e terá o mando de campo no clássico desta sexta-feira.

O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 45 pontos conquistados em 26 rodadas. O Furacão busca manter-se entre os primeiros colocados do Brasileirão.

Histórico do confronto

No encontro pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR levou a melhor sobre o Coritiba.

O Furacão venceu por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 8ª rodada da competição.

Onde assistir ao vivo

O clássico entre Coritiba e Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Ficha Técnica