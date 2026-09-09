Coritiba x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela 27ª rodada do Brasileirão
Clássico paranaense reúne equipes que brigam em diferentes faixas da tabela, com objetivos definidos para a reta decisiva do campeonato
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Coritiba e Athletico-PR se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 21h, no Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O clássico paranaense reúne duas equipes que ocupam posições distintas na tabela. O Furacão aparece na terceira colocação, enquanto o Coxa está em sétimo lugar.
Os clubes chegam separados por oito pontos. O Athletico-PR soma 45 pontos em 26 partidas, contra 37 do Coritiba no mesmo número de jogos.
Como chegam as equipes
O Coritiba ocupa a sétima posição da Série A, com 37 pontos. A equipe entra em campo no Couto Pereira buscando diminuir a distância para os primeiros colocados da competição.
O Coxa está oito pontos atrás do rival paranaense e terá o mando de campo no clássico desta sexta-feira.
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O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 45 pontos conquistados em 26 rodadas. O Furacão busca manter-se entre os primeiros colocados do Brasileirão.
Histórico do confronto
No encontro pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR levou a melhor sobre o Coritiba.
O Furacão venceu por 2 a 0, na Arena da Baixada, pela 8ª rodada da competição.
Onde assistir ao vivo
O clássico entre Coritiba e Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
Ficha Técnica
- Jogo: Coritiba x Athletico-PR
- Competição: Campeonato Brasileiro – 27ª rodada
- Data: 11/09/2026 (sexta-feira)
- Horário: 21h
- Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Transmissão: SporTV e Premiere