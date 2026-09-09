Botafogo-SP x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e tudo sobre a partida da Série B
Tigre defende posição entre os primeiros colocados, enquanto equipe de Ribeirão Preto tenta se afastar da parte inferior da classificação
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Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Novorizontino ocupa a terceira colocação, com 46 pontos em 26 jogos, e está na zona de acesso. O Botafogo-SP aparece no 15º lugar, com 31 pontos, também após 26 partidas.
No primeiro turno, o Tigre venceu o confronto por 1 a 0. Agora, a equipe de Ribeirão Preto atua em casa, enquanto o time de Novo Horizonte busca outro resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados.
Como chegam as equipes
O Botafogo-SP ocupa a 15ª posição da Série B, com 31 pontos em 26 partidas. Atuando diante de sua torcida, o time de Ribeirão Preto tenta melhorar sua colocação na tabela nesta rodada.
O Novorizontino, por sua vez, soma 46 pontos e está na terceira colocação. O Tigre entra em campo dentro da zona de acesso e busca manter presença entre os primeiros colocados.
Onde assistir ao vivo
Botafogo-SP x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
No primeiro turno da Série B, o Novorizontino venceu o Botafogo-SP por 1 a 0.
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Ficha Técnica
- Jogo: Botafogo-SP x Novorizontino
- Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
- Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
- Horário: 19h30
- Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)
- Transmissão: ESPN e Disney+