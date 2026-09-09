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Botafogo-SP x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e tudo sobre a partida da Série B

Tigre defende posição entre os primeiros colocados, enquanto equipe de Ribeirão Preto tenta se afastar da parte inferior da classificação

Por Thiago Seabra Publicado em 09/09/2026 às 14:44
Imagem de jogador do Novorizontino na Série B
Imagem de jogador do Novorizontino na Série B - @juan_rodrigs04/ Novorizontino

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Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Novorizontino ocupa a terceira colocação, com 46 pontos em 26 jogos, e está na zona de acesso. O Botafogo-SP aparece no 15º lugar, com 31 pontos, também após 26 partidas.

No primeiro turno, o Tigre venceu o confronto por 1 a 0. Agora, a equipe de Ribeirão Preto atua em casa, enquanto o time de Novo Horizonte busca outro resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados.

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Como chegam as equipes

O Botafogo-SP ocupa a 15ª posição da Série B, com 31 pontos em 26 partidas. Atuando diante de sua torcida, o time de Ribeirão Preto tenta melhorar sua colocação na tabela nesta rodada.

O Novorizontino, por sua vez, soma 46 pontos e está na terceira colocação. O Tigre entra em campo dentro da zona de acesso e busca manter presença entre os primeiros colocados.

Onde assistir ao vivo

Botafogo-SP x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

No primeiro turno da Série B, o Novorizontino venceu o Botafogo-SP por 1 a 0.

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Ficha Técnica

  • Jogo: Botafogo-SP x Novorizontino
  • Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 27ª rodada
  • Data: 09/09/2026 (quarta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.