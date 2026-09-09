Botafogo-SP x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e tudo sobre a partida da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tigre defende posição entre os primeiros colocados, enquanto equipe de Ribeirão Preto tenta se afastar da parte inferior da classificação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Novorizontino ocupa a terceira colocação, com 46 pontos em 26 jogos, e está na zona de acesso. O Botafogo-SP aparece no 15º lugar, com 31 pontos, também após 26 partidas.

No primeiro turno, o Tigre venceu o confronto por 1 a 0. Agora, a equipe de Ribeirão Preto atua em casa, enquanto o time de Novo Horizonte busca outro resultado positivo para permanecer entre os primeiros colocados.

Como chegam as equipes

O Botafogo-SP ocupa a 15ª posição da Série B, com 31 pontos em 26 partidas. Atuando diante de sua torcida, o time de Ribeirão Preto tenta melhorar sua colocação na tabela nesta rodada.

O Novorizontino, por sua vez, soma 46 pontos e está na terceira colocação. O Tigre entra em campo dentro da zona de acesso e busca manter presença entre os primeiros colocados.

Onde assistir ao vivo

Botafogo-SP x Novorizontino terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

No primeiro turno da Série B, o Novorizontino venceu o Botafogo-SP por 1 a 0.

Ficha Técnica