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Bayern de Munique x Bodø/Glimt ao vivo: onde assistir, horário e jogo da Champions League

Gigante alemão estreia diante da torcida em busca de um bom início, enquanto noruegueses chegam embalados pela liderança nacional; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 09/09/2026 às 13:02
Jogadores do Bayern em partida contra o Stuttgart na Bundesliga
Jogadores do Bayern em partida contra o Stuttgart na Bundesliga - Divulgação/fcbayern

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Bayern de Munique e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O time alemão ocupa a quarta colocação da Bundesliga, com quatro pontos em duas partidas. Do outro lado, o clube norueguês lidera o Campeonato Norueguês, com 47 pontos conquistados em 19 jogos.

O confronto marca o início da caminhada das duas equipes na principal competição europeia de clubes da temporada.

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Como chegam as equipes

Bayern de Munique

O Bayern vem de um empate sem gols com o Schalke, no sábado (5), pela segunda rodada da Bundesliga. Com o resultado, os bávaros iniciaram a competição nacional com uma vitória e um empate.

Bodø/Glimt

O Bodø/Glimt chega à Champions League na liderança da Eliteserien. A equipe venceu o Fredrikstad por 2 a 1 fora de casa em seu compromisso mais recente e soma 15 vitórias em 19 partidas pelo campeonato nacional.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Bayern de Munique e Bodø/Glimt terá transmissão ao vivo pelo HBO Max, no streaming.

Ficha Técnica

  • Jogo: Bayern de Munique x Bodø/Glimt
  • Competição: Champions League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
  • Data: quinta-feira, 10 de setembro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Allianz Arena, Munique
  • Onde assistir ao vivo: HBO Max (streaming)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.