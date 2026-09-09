Bayern de Munique x Bodø/Glimt ao vivo: onde assistir, horário e jogo da Champions League
Gigante alemão estreia diante da torcida em busca de um bom início, enquanto noruegueses chegam embalados pela liderança nacional; saiba mais
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Bayern de Munique e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O time alemão ocupa a quarta colocação da Bundesliga, com quatro pontos em duas partidas. Do outro lado, o clube norueguês lidera o Campeonato Norueguês, com 47 pontos conquistados em 19 jogos.
O confronto marca o início da caminhada das duas equipes na principal competição europeia de clubes da temporada.
Como chegam as equipes
Bayern de Munique
O Bayern vem de um empate sem gols com o Schalke, no sábado (5), pela segunda rodada da Bundesliga. Com o resultado, os bávaros iniciaram a competição nacional com uma vitória e um empate.
Bodø/Glimt
O Bodø/Glimt chega à Champions League na liderança da Eliteserien. A equipe venceu o Fredrikstad por 2 a 1 fora de casa em seu compromisso mais recente e soma 15 vitórias em 19 partidas pelo campeonato nacional.
Onde assistir ao vivo
A partida entre Bayern de Munique e Bodø/Glimt terá transmissão ao vivo pelo HBO Max, no streaming.
Ficha Técnica
- Jogo: Bayern de Munique x Bodø/Glimt
- Competição: Champions League 2026/27 – 1ª rodada da fase de liga
- Data: quinta-feira, 10 de setembro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Arena, Munique
- Onde assistir ao vivo: HBO Max (streaming)