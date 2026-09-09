Bayern de Munique x Bodø/Glimt ao vivo: onde assistir, horário e jogo da Champions League

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Gigante alemão estreia diante da torcida em busca de um bom início, enquanto noruegueses chegam embalados pela liderança nacional; saiba mais

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Bayern de Munique e Bodø/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 1ª rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O time alemão ocupa a quarta colocação da Bundesliga, com quatro pontos em duas partidas. Do outro lado, o clube norueguês lidera o Campeonato Norueguês, com 47 pontos conquistados em 19 jogos.

O confronto marca o início da caminhada das duas equipes na principal competição europeia de clubes da temporada.

Como chegam as equipes

Bayern de Munique

O Bayern vem de um empate sem gols com o Schalke, no sábado (5), pela segunda rodada da Bundesliga. Com o resultado, os bávaros iniciaram a competição nacional com uma vitória e um empate.

Bodø/Glimt

O Bodø/Glimt chega à Champions League na liderança da Eliteserien. A equipe venceu o Fredrikstad por 2 a 1 fora de casa em seu compromisso mais recente e soma 15 vitórias em 19 partidas pelo campeonato nacional.

Onde assistir ao vivo

A partida entre Bayern de Munique e Bodø/Glimt terá transmissão ao vivo pelo HBO Max, no streaming.

Ficha Técnica